Quasi una tonnellata e mezzo di integratori alimentari sequestrata dalla finanza, blitz tra Prato e Roma

Le indagini sulla documentazione acquisita in aziende attive nel distretto pratese, ha condotto i finanzieri nella Capitale. Il responsabile di una società di importazione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici è finito nei guai. Sale a due tonnellate - valore 500mila euro - il carico di integratori tolto dal mercato negli ultimi mesi

Quasi una tonnellata e mezzo di integratori alimentari è stata sequestrata dalla guardia di finanza di Prato al termine di un controllo finalizzato alla prevenzione e alla repressione di illeciti nel settore del commercio di prodotti non rispondenti alla normativa in vigore. Tre milioni 700mila integratori alimentari privi dei requisiti, a cominciare dalle indicazioni e precauzioni d'uso in lingua italiana.

L'ultimo sequestro, sommato ai precedenti, fa salire il bilancio degli integratori tolti dal mercato dalla finanza di Prato: 6 milioni di pezzi per un peso di due tonnellate e un valore di mezzo milione di euro.

Il blitz è scaturito dall'analisi dei documenti acquisiti nel corso delle precedenti operazioni in aziende attive nel distretto pratese: l'incrocio delle banche dati, i controlli di nominativi e indirizzi e una mirata attività nel settore del commercio di prodotti alimentari, farmaceutici e parafarmaceutici, ha consentito di individuare una società di importazione con sede a Roma, gestita da un cinese. La società, operativa a livello nazionale, riforniva negozi cinesi in Toscana, Lazio e Lombardia. Il responsabile è finito nei guai: il suo nome è stato segnalato all'Ufficio tributi e finanza della Regione Lazio per le sanzioni previste con particolare riferimento agli illeciti connessi alla commercializzazione di prodotti privi delle informazioni obbligatorie.



