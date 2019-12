17.12.2019 h 14:02 commenti

Quasi un etto di droga e una pistola rubata custoditi in garage, arrestato ventiquattrenne

Blitz della polizia nella zona delle Fontanelle. La pistola, completa di caricatore e cartucce, era stata rubata nel 2012 in un'armeria di Campi Bisenzio

Lo tenevano sott'occhio da un po' di tempo perché sospettato di essere coinvolto in un giro di spaccio di droga e nella mattina di ieri, lunedì 16 dicembre, è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e per detenzione illegale di una pistola. L'uomo, un ventiquattrenne di origine albanese, è stato arrestato dagli agenti della questura. In un garage nella sua disponibilità, nella zona delle Fontanelle, i poliziotti hanno trovato, nascosta in un armadio, una pistola Shadow 9x21 completa di caricatore con sette cartucce. Dopo un rapido riscontro, è emerso che la pistola era stata rubata il 20 maggio 2012 in un'armeria a Campi Bisenzio.Nel garage sono stati trovati anche 65 grammi di hashish e 11 di marijuana, oltre a un bilancino di precisione e ad altro materiale per il confezionamento delle dosi.