Quasi un chilo di droga nascosta tra casa e posto di lavoro, arrestato spacciatore

Operazione antidroga del Nucleo investigativo dei carabinieri di Prato. In carcere un trentaduenne trovato con ketamina e marijuana. Sequestrate anche alcune centinaia di euro. Per evitare guai, l'uomo nascondeva lo stupefacente in un appartamento a lui riconducibile pur risultando residente altrove e nella ditta di confezione presso la quale lavora, a San Giusto

Ottocento grammi di ketamina, qualche grammo di marijuana e soldi in contanti. Un cinese di 32 anni è finito in manette nella tarda serata di ieri, martedì 27 marzo, dopo essere stato fermato dai carabinieri del Nucleo investigativo in via Marini. Da giorni l'uomo era sotto controllo perché ritenuto uno tra gli spacciatori più attivi. E anche attenti, visto che la droga non la teneva nell'abitazione presso la quale risulta residente, in via Gradisca, ma in un appartamento condiviso con altri connazionali in via Berruti e nella ditta di confezione presso la quale lavora in via Gestri. L'ingente quantitativo di stupefacente, in parte già confezionato in dosi pronte da vendere, era stato suddiviso in decine di buste di cellophane che a loro volta contenevano altre bustine di piccole dimensioni. L'uomo è stato fermato alla guida della sua auto dopo essere stato visto entrare ed uscire da un palazzo in via Berruti. Perquisito, è stato trovato in possesso di 40 grammi di ketamina nascosta nelle scarpe. Nella macchina i carabinieri non hanno trovato altro, a parte due lucchetti che hanno aperto prima una stanza dell'abitazione di via Berruti e poi un'altra stanza nel capannone di via Gestri dove è stato trovato lo stupefacente, oltre a soldi in banconote di piccolo taglio e a tre grammi di marijuana. Per il trentaduenne si sono aperte le porte del carcere.



