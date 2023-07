14.07.2023 h 15:00 commenti

Quasi settanta appartamenti incompiuti dopo il crac della cooperativa, il complesso finisce all'asta

L'asta si terrà il 1° agosto per entrambi i lotti e le offerte devono essere presentate entro il giorno prima. Poiché sono edifici in area Peep, potrebbe essere ripetuta l'operazione "via di Gello" ma al momento il fondo housing sociale ha terminato le risorse

(e.b.)

Finisce all'asta il cantiere del maxi complesso residenziale tra via Roma e via Traversa del Crocifisso, abbandonato da anni per la messa in liquidazione delle due cooperative promotrici dell'intervento. La vendita è divisa in due lotti, quelli di proprietà della Millennio società cooperativa in concordato preventivo. Il primo è l'edificio di 4 piani più l'interrato per l'autorimessa per un totale di 42 appartamenti (altri 42 sono di Abitcoop, ndr) lato via Roma nei pressi del benzinaio Ip. Il prezzo base è di 3 milioni di euro con offerta minima di 2,5 milioni. L'asta si terrà il 1°agosto e le offerte devono arrivare al professionista incaricato entro le 12 del giorno prima. Stessa data e stessi termini di presentazione delle domande per il secondo lotto, costituito da sei palazzine da quattro alloggi l'uno per un totale di 24 appartamenti vicini a via Traversa del Crocifisso. Il prezzo base è di oltre 2,6 milioni di euro con offerta minima di 2 milioni.Entrambi gli interventi, per un totale di 66 alloggi, ricadono su area Peep. Pertanto chi li acquisterà dovrà sottostare ai vincoli su prezzi e rivendita dettati dal Comune per favorire l'acquisto di una casa da parte delle fasce di popolazione meno abbienti. Un elemento questo, che potrebbe rendere l'acquisto meno appetibile.L'area potrebbe essere oggetto di un'operazione di recupero per l'housing sociale come quella realizzata in via di Gello con l'acquisto di cantieri abbandonati e la loro trasformazione in appartamenti a canone calmierato. Al momento però il fondo housing sociale già attivo ha terminato le risorse a disposizione e la proposta aggiuntiva serve per chiudere il lotto usando tutte le potenzialità edificatorie dell'area. Nel caso il fondo venga rifinanziato e gli edifici siano ancora invenduti, potrebbe essere una strada praticabile.Strada sbarrata invece, per l'acquisto da parte di Epp. La legge impedisce all'ente di edilizia popolare pubblica di partecipare alle aste mentre i bandi regionali per finanziare la conclusione di cantieri abbandonati pongono come rigide condizioni che i lavori siano quasi ultimati. Cosa che non si registra in quelli delle Fontanelle. “A noi avrebbe fatto molto comodo poter accedere a quel complesso immobiliare in modo da poter dare una risposta più veloce possibile alle tante famiglie che hanno bisogno di un tetto sopra la testa. – spiega Marzia De Marzi, presidente di Epp – Purtroppo la normativa regionale non ce lo consente. Un limite che abbiamo fatto presente alla Regione per chiedere ai suoi uffici di poterlo superare a vantaggio della collettività”.