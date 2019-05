Faceva lavorare quasi la metà degli operai senza un regolare contratto. Inoltre, all'interno dell'azienda di pronto Moda, sono state riscontrate numerose irregolarità nel corso del controllo interforze coordinato dal Nucleo Investigativo dei carabinieri forestali di Prato. La ditta, che si trova a Carmignano, è stata quindi chiusa.

Le verifiche hanno riguardato in particolare il ciclo dei rifiuti, la regolarità dei lavoratori impiegati, e la presenza di clandestini. Numerose le irregolarità riscontrate, specialmente in materia di diritto del lavoro. L’attività della ditta è stata sospesa poiché il 40% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro è risultato al nero. Il titolare e la gestrice di fatto dell’attività, entrambe di nazionalità cinese, sono stati denunciati per aver occupato, tra gli altri, due cittadini cinesi sprovvisti di permesso di soggiorno.

I militari hanno anche contestato numerose sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di oltre 10.000 euro per violazioni in materia di diritto del lavoro e per aver esposto cartelloni pubblicitari abusivi. Elevata anche un’ammenda per aver istallato all’interno dei locali aziendali impianti audiovisivi ritraenti luoghi di svolgimento dell’attività lavorativa senza avere l’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro.