Quasi cento i reati accertati dalla polizia provinciale nei primi sei mesi dell'anno

Il Corpo impegnato soprattutto nella tutela dell'ambiente, soprattutto riguardo al mancato rispetto delle normative sulla gestione dei rifiuti. L'organico sarà incrementato con l'assunzione di un nuovo agente

A farla da padrone è ancora la tutela dell’ambiente. E’ su questo settore, in linea con il trend degli anni scorsi, che si concentrano gli sforzi del corpo di polizia provinciale, soprattutto riguardo al mancato rispetto delle normative sulla gestione dei rifiuti. Seguono poi tutti gli altri ambiti, tra cui la caccia, con interventi mirati antibracconaggio, la tutela degli animali per maltrattamenti o detenzioni incompatibili con la propria natura e avvelenamenti, mentre sono ancora molte le infrazioni al codice della strada e, nei mesi scorsi, le violazioni alle norme sulla limitazione agli spostamenti causa Covid-19.

Le attività svolte dal corpo di Polizia Provinciale nei primi sei mesi del 2020, alcune proprie della Provincia, altre delegate dalla Regione Toscana, hanno portato alla redazione di 57 informative alla Procura della Repubblica di Prato, di cui 39 comunicazioni notizie di reato e 18 indagini delegate dalla stessa autorità giudiziaria, per un totale di 94 reati contestati; da rilevare che 55 di questi sono in materia di rifiuti, quattro riguardano la tutela della fauna, mentre 35 sono violazioni al codice penale.

In totale sono 94 le sanzioni amministrative elevate, tra le quali 43 in materia di rifiuti, tre in materia di caccia, 29 in materia di codice della strada, 15 per violazioni alle limitazioni sugli spostamenti, tre per violazioni sul commercio di autoveicoli ed una in materia di raccolta di funghi.

“Si tratta di numeri – commenta il presidente della Provincia Francesco Puggelli – che ben testimoniano, nonostante l’emergenza Covid-19 che pure ci ha impegnato moltissimo, non solo i risultati raggiunti dai nostri agenti su svariati fronti, dalla tutela dell’ambiente a quello per garantire la sicurezza sulle strade, ma anche la necessità di avere sul territorio un corpo di polizia con competenze altamente specializzate e dirette anche alle zone extraurbane o periferiche. Nei giorni scorsi si è svolta una selezione per incrementare di un’unità il corpo, attualmente composto da 9 addetti, proprio perchè i dati ci dimostrano l’effettiva necessità di investire ancora di più nella salavaguardia e nella tutela del territorio e sulla sicurezza stradale“.

“Anche in questo periodo– ha spiegato il comandante della polizia provinciale Michele Pellegrini – abbiamo svolto un’intensa attività sul territorio che non si è limitata all’emergenza Coronavirus. I numeri sono ancora alti, specialmente per quanto riguarda le infrazioni nel settore ambientale, per cui non possiamo assolutamente abbassare la guardia".