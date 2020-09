19.09.2020 h 14:40 commenti

Quasi 183mila pratesi chiamati ai seggi: si vota dalle 7 alle 23 di domani e dalle 7 alle 15 di lunedì

Due le schede che gli elettori troveranno: quella per il referendum e quella per scegliere il presidente della regione e i consiglieri. Rigide regole anti contagio, mentre tanti presidenti hanno chiesto di essere sostituiti

e via mail a ufficioelettorale@comune. prato.it . Il dipartimento di prevenzione continuerà a rilasciare i certificati sanitari fino a lunedì compreso, pertanto, il servizio sarà garantito fino all'ultimo momento. Per raccogliere il voto a domicilio la Regione ha scelto di utilizzare medici, infermieri e volontari delle speciali unità di continuità assistenziali Uscar, che liberamente si sono resi disponibili: persone dunque professionalmente preparate a rapportarsi con malati Covid riducendo al minimo i rischi di contagio. Sarà loro cura raccogliere il voto a casa e consegnare poi le schede, riunite in una busta apposita, al presidente della sezione elettorale a cui saranno accorpati, per essere immesse nell’urna destinata. Dopo ogni votazione domiciliare visiere ed occhiali indossati dal personale di seggio dovranno essere sanificati e i dispositivi monouso gettati: lo stesso per le mascherine (quelle FFP2) dopo sei ore. All’elettore, se sprovvisto, sarà fornita mascherina chirurgica. Le matite vanno cambiate od adeguatamente disinfettate dopo ogni utilizzo.

DOCUMENTI E UFFICI Per poter votare sarà necessario recarsi al seggio con un documento di riconoscimento valido (carta di identità, passaporto, porto d'armi o patente di guida) e con la propria tessera elettorale, verificando di avere ancora spazi disponibili per la timbratura.

Fino al 21 settembre chi ha bisogno di richiedere la Carta d'Identità Elettronica o il duplicato della tessera elettorale può andare senza appuntamento all'ufficio anagrafe in piazza Cardinale Niccolò 13. Entrambi i servizi sono garantiti anche presso gli uffici decentrati: Circoscrizione Est di viale Alcide De Gasperi, 67; Circoscrizione Nord di via Sette Marzo 1944, 15/2 (località Galcetello); Circoscrizione Ovest di via Lorenzo da Prato, 17. Gli orari dei diversi uffici si possono controllare sul sito del Comune di Prato. Chi ha cambiato indirizzo e non ha ricevuto il tagliando adesivo con il nuovo indirizzo da applicare sulla tessera elettorale, deve contattare l'ufficio elettorale.

SEZIONI ELETTORALI - Il Comune di Prato ha attivato un servizio interattivo (alla sezione dedicata su www.comune.prato.it) che permette ai cittadini iscritti nelle sue liste elettorali di cercare la sezione dove recarsi a votare e trovare le informazioni su come raggiungerla. Sono indicate anche le sezioni attrezzate per l'accesso delle persone con difficoltà a muoversi. L'ufficio elettorale ha provveduto ad una revisione degli elenchi degli elettori nei seggi per bilanciarne il numero quindi dopo questa operazione, il seggio nel quale solitamente un elettore votava può essere variato; si invitano quindi i cittadini a controllare l'iscrizione nella propria sezione elettorale al momento del voto o a controllare nella sezione dedicata al sito del Comune di Prato.