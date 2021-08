06.08.2021 h 10:18 commenti

Quasi 110mila persone identificate e più di 46mila verifiche in negozi e pubblici esercizi: tutti i numeri dei controlli anti Covid

Il bilancio abbraccia il periodo marzo 2020 - luglio 2021 e riguarda tutta la provincia di Prato. Al lavoro, sotto il coordinamento della prefettura, carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizie municipali. Ondata di denunce e di attività commerciali chiuse per il mancato rispetto delle restrizioni

Dall'inizio delle restrizioni per arginare la diffusione del coronavirus allo scorso 28 luglio sono state fermate e identificate 109.146 persone e controllati 46.677 tra pubblici esercizi e attività commerciali. Un lavoro enorme che, in tutta la provincia, ha impegnato i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza e le Municipali. I numeri sono stati diffusi dalla prefettura che ha fatto il punto su tutte le azioni di contrasto sollecitate a livello nazionale.

Assembramenti, uso della mascherina, disponibilità di igienizzante nei negozi, rispetto del lockdown e del coprifuoco: l'emergenza sanitaria, da marzo 2020 a oggi, ha attraversato varie fasi che hanno obbligato la presidenza del Consiglio dei ministri e il Governo a varare una serie di misure per fronteggiare l'andamento altalenante dei contagi.

Misure che per le forze dell'ordine si sono tradotte in un superlavoro. I numeri lo dimostrano.

Su 109mila e passa persone identificate, sono 4.640 quelle che, a seconda della violazione commessa, sono state sanzionate oppure denunciate, mentre sul fronte delle attività commerciali, 109 sono stati i titolari sanzionati o denunciati e 29 le saracinesche abbassate.

I controlli sono stati organizzati con posti di blocco e con pattuglie a piedi che hanno monitorato giorno e notte tutto il territorio provinciale per scovare i furbetti che hanno trovato i pretesti più fantasiosi per uscire di casa anche nelle settimane peggiori per numero di contagi, di ospedalizzazioni e di decessi.

La prefettura ha messo a disposizione anche una scrematura dei dati isolando quelli relativi al 2021: dal primo gennaio al primo agosto si contano 55.060 persone identificate, 1.808 delle quali sanzionate e 8 denunciate; 7.053 le attività commerciali e i pubblici esercizi finiti nel mirino, 43 i titolari sanzionati, 15 le chiusure provvisorie e 6 quelle definitive.



