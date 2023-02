07.02.2023 h 09:49 commenti

Quasi 1.500 tonnellate di rifiuti e di terreno contaminato avviati a distruzione nel 2022

Arrivate al traguardo le inchieste relative a sequestri compiuti negli anni passati nella provincia di Prato. I reperti sono stati smaltiti dai carabinieri forestali secondo le indicazioni dell'Arpat

Quasi 890 tonnellate di terreno contaminato da amianto, 395 tonnellate di rifiuti per la maggior parte rappresentati da carcasse di veicoli, 120 di rifiuti provenienti da lavori edili. E' quanto è stato distrutto, nel 2022, dai carabinieri forestali. Si tratta di materiale sequestrato nel corso degli anni passati, oggetto di indagini e inchieste che sono arrivate alla conclusione. I sequestri, finalizzati alla bonifica dei luoghi, sono stati fatti dal Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale di Prato.Le più rilevanti operazioni sono state condotte a Prato e a Montemurlo. Il terreno su cui sono state trovate fibre di amianto, è stato sequestrato nel 2016. 886 le tonnellate di terreno che sono state smaltite secondo le indicazioni dell'Arpat. Stessa cosa per le 395 tonnellate di rifiuti pericolosi e non (carcasse di veicoli, plastiche, scarti tessili), sequestrati a Prato nel 2017; in questo caso, il terreno su cui i rifiuti erano stati abbandonati, dopo essere stato sottoposto alle verifiche, è risultato avere soglie di inquinamento minori a quelle stabilite per la distruzione.Tra gli altri reperti inviati a smaltimento, anche fusti contenenti sostanze oleose sequestrati in un'azienda di Prato, 34 targhe automobilistiche sequestrate nel 2017, 41 confezioni di fitofarmaci ritirati dal commercio perché scaduti.