Quarto sciopero per il clima: tutti a lezione di ambiente in piazza del Comune con Fridays For Future

Venerdì alle 9 il giornalista Marco Benedetti in cattedra per parlare delle bioplastiche e le alternative più naturali e sostenibili. Durante la settimana incontri, proiezioni di film e laboratori per bambini

Una settimana di mobilitazione e di attività di divulgazione sulle tematiche ambientali che si concluderà venerdì 29 novembre con il quarto sciopero per il clima, è la proposta di Fridays For Future Prato per conoscere approfondire le problematiche cittadine legate all’ambiente.

“Sul tavolo – ha spiegato il coordinatore di FFP Alessio Spetale - ci sono vari aspetti che ad oggi sono rimasti solo una dichiarazione di intenti, come ad esempio la dichiarazione di emergenza climatica e ambientale approvata in consiglio comunale. Ma sotto la lente d’ingrandimento anche i problemi per lo smaltimento corretto dei rifiuti compostabili, per cui Alia ha ammesso di non avere gli impianti corretti e quindi a buttare tutto nell'indifferenziato. Questo è in contrasto con la mozione approvata dal Consiglio comunale e sostenuta anche da FFP sul plastic free”.

Evento clou venerdì alle 9 in piazza del Comune con un presidio dove è anche prevista la lezione del giornalista Marco Benedetti sulle bioplastiche, e sulle alternative più naturali e sostenibili.

“Invitiamo tutti gli studenti- continua Spetale - a non andare a scuola per partecipare a un'altra lezione, su tematiche che non vengono ancora affrontate nelle scuole.”

Gli altri appuntamenti sono per oggi 26 novembre alle 19 con Critical Mass, biciclettata per le vie del centro con ritrovo in piazza Santa Maria delle Carceri; mercoledì 27 ore 21 "Insectology, una rivoluzione a tavola", al Circolo Lorenzo Orsetti, via Filippino 14; giovedì 28 ore 21, proiezione di "Before the Flood - punto di non ritorno" al cinema Terminale e sabato 30 alle 16 con "Tu la conosci Julia?", lettura e attività per bambini, Circolo Lorenzo Orsetti, via Filippino 14.





