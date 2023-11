17.11.2023 h 15:17 commenti

Ancora nel mirino dei ladri il bar di via Udine, quarto furto con spaccata nel giro di tre mesi

Nella notte i ladri sono tornati a Doveceralacoppe, rubato un computer che poi è stato recuperato dagli agenti delle Volanti. Fermati anche i due responsabili. La titolare "Lasciateci lavorare in pace"

Quarto furto nel giro tre mesi al bar "Doveceralacoppe"( leggi ), rubati un computer e una bottiglia di amaro. La refurtiva è stata recuperata dagli agenti delle Volanti e i due ladri, entrambi italiani, sono stati accompagnati in Questura in attesa del processo per direttissima.L'allarme del locale è scattato alle 3 di questa notte, 17 novembre, immediatamente la titolare Justina Pawlowska ha chiamato il 113 e una volante si è recata sul posto. "Non dormo più - racconta - chiedo solo di poter continuare a lavorare. I danni sono sempre ingenti, l'assicurazione non mi ha ancora reso i soldi delle precedenti spaccate. Oggi, nonostante tutto, siamo riusciti ad aprire, ma è sempre più difficile".Gli agenti, dopo aver visionato i filmati delle telecamere in cui si vedevano i due uomini spaccare con un tombino la vetrata della porta d'ingesso, hanno innescato una vera e propria caccia all'uomo. I ladri uno di 38 e l'altro di 50 anni, sono stati bloccati poco distante dal luogo del furto. Durante la perquisizione è stata ritrovata la refurtiva, entrambi con precedenti per furto, non hanno opposto resistenza. A uno dei due è stata medicata la ferita a una mano, che probabilmente si è procurato mentre rompeva il vetro della porta d'ingresso. "Le forze dell' ordine sono state tempestive - continua la titolare - e oltre a fermare i ladri e recuperare la refurtiva si sono presi cura anche di me".