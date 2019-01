28.01.2019 h 14:23 commenti

Torna "Limita lo spreco, aiuta il mondo", raccolta di cibo per L'Emporio della Solidarietà e la mensa La Pira

Nei primi giorni di aprile in tutte le scuole che aderiranno si raccoglieranno genere alimentari a lunga scadenza. Lo scorso anno sono state coinvolte 765 classi e raccolti 102 quintali di cibo

Quarto appuntamento con “Limita lo spreco, aiuta il mondo”, l’iniziativa nata nel 2015 da un’ idea della Consulta degli studenti per promuovere la raccolta di cibo a favore dell’ Emporio della Solidarietà e della Mensa La Pira. Lo scorso anno sono stati coinvolti 18.300 studenti di 765 classi di ogni ordine e grado, raccolte 695 scatole per un totale di 102 quintali di cibo. “Un percorso importante – ha ricordato Guglielmo Pedruzzetti della Consulta – che coinvolge anche gli alunni più piccoli e che genera solidarietà. Per questo abbiamo deciso ancora una volta di sostenere questa iniziativa”.

La raccolta nelle scuole avverrà i primi di aprile e si potranno portare genere di prima necessità a lunga scadenza, nei mesi prima inizierà un’ attività specifica per sensibilizzare gli alunni anche a non sprecare né cibo né energia elettrica. Per il secondo anno consecutivo Estra ha promosso un bando per la realizzazione di un video che ha come soggetto la “cultura del consumo consapevole in campo energetico”. Il materiale dovrà essere consegnato entro la fine di aprile, la premiazione invece, avverrà a maggio.

“Un percorso – ha sottolineato il sindaco Matteo Biffoni – pensato dai ragazzi per le famiglie in difficoltà che cresce di anno in anno ed è stato diffuso in tutta la Toscana”. La valenza educativa è stata anche confermata da un’inattesa lettera trovata fra le scatole della raccolta del cibo in cui un bambino della scuola primaria ha scritto al destinatario del pacco incoraggiandolo a non disperare. “Anch’io mi sono trovato in questa situazione e ne sono uscito grazie alla generosità delle persone”.

All’iniziativa, che gode del patrocinio della Regione Toscana, partecipa anche la Diocesi, mentre il coordinamento è affidato all’Ufficio Scolastico Regionale. “Uno dei nostri obiettivi – ha ricordato Elisabetta Faggi – è anche quello di insegnare alle nuove generazioni ad essere generosi e attenti alle necessità degli altri”.







