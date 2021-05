22.05.2021 h 07:58 commenti

Quarta edizione del concorso PretenDiamo Legalità, ecco i vincitori

Promosso dal ministero dell'Interno in collaborazione con quello dell'istruzione per promuovere la cultura della legalità attraverso il rispetto delle regole, del corretto utilizzo della rete internet e dei valori della Costituzione

Gli alunni della quarta della primaria D'Amico, della media Convenevole e della 2G del Buzzi sono i vincitori della 4 edizione del concorso PretenDiamo Legalità, promosso dal Ministero dell'Interno in collaborazione con quello dell’Istruzione. I tre elaborati rispettivamente un libro, una Graphic novel “La Storia di Giulia”, e un video sono stati selezionati da una commissione presieduta dal questore Giuseppe Cannizzaro. L'obiettivo è di promuovere la cultura della legalità attraverso il rispetto delle regole, del corretto utilizzo della rete internet e dei valori della Costituzione ma anche facendo leva sull'amicizia, la libertà e la solidarietà.

Nelle settimane scorse, gli agenti di polizia si sono collegati in videoconferenza con gli studenti delle primaria Ciliani, Santa Gonda e D’Amico, delle terze della media Convenevole da Prato e degli istituti superiori Copernico, Buzzi e Brunelleschi, per stimolare la riflessione sull'importanza della legalità attraverso la partecipazione attiva e consapevole della cittadinanza sul rispetto delle regole dei principi costituzionali e sul corretto uso della rete internet.al termine degli incontri gli studenti hanno realizzato alcuni elaborati (graphic novel, video spot, composizioni artistiche). I lavori premiati a livello provinciale sono stati inviati all’ufficio Relazioni Esterne e cerimoniale settore eventi della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e concorreranno alla selezione nazionale. Nella prima edizione nel 2018, la 3 della scuola primaria Lorenzo il Magnifico di Poggio a Caiano è stata premiata tra le prime in Italia.

