Quarta dose vaccino, impossibilitato a muoversi chiede di farlo a domicilio ma la Asl non risponde

Vaccino prenotato una settimana fa seguendo la procedura del portale regionale ma all'sms di conferma non è seguito nessun cenno dall'azienda sanitaria

“La Toscana raccomanda il quarto vaccino ma se lo chiedi e se il destinatario è una persona con elevata fragilità, devi aspettare. Quanto? Non so, da una settimana sono in attesa che la Asl mi contatti per la somministrazione a domicilio a mio padre”. E' la denuncia di una pratese che ha prenotato la quarta dose per il genitore, paziente anziano con seri problemi di salute, lo scorso 25 maggio ma ad oggi, a sei giorni di distanza, non ha ancora ricevuto riscontro dall'azienda sanitaria nonostante l'sms con il codice di prenotazione e il successivo con la conferma della “richiesta di vaccinazione a domicilio registrata con successo, verrai contattato dalla tua Asl di riferimento”. “Mio padre ha un'insufficienza respiratoria che da molti mesi lo costringe all'ossigenoterapia 24 ore su 24 – spiega la donna – per evitare di spostarlo in queste giornate particolarmente calde, abbiamo chiesto la somministrazione della quarta dose a domicilio. Quarta dose fortemente consigliata dal medico di famiglia allo scopo di ridurre al minimo il rischio di contagio. Ho seguito la procedura collegandomi al portale per la prenotazione, ho inserito tutti i dati e ho ricevuto il messaggio. Poi più niente. Magari – continua la figlia dell'anziano – è un iter che richiede giorni, ma almeno capire se qualcosa è andato storto, se la richiesta è stata effettivamente presa in carico, se la somministrazione a domicilio è fattibile o se è necessario fare una prenotazione diversa. Va bene il vaccino, va benissimo aderire alla campagna di vaccinazione ma sentire qua e là gli appelli alla quarta dose per quei pazienti che già possono accedere alla somministrazione e, peggio, sentire che non c'è grande richiesta mi lascia perplessa dal momento che io da una settimana sono in attesa che mio padre venga vaccinato”.



