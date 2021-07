05.07.2021 h 18:22 commenti

Sono quarantuno le aziende pratesi che tornano ad esporre in presenza a MilanoUnica

Dal 6 al 7 luglio a Rho si tiene la 33esima edizione, molti produttori presenteranno collezioni ecosostenibili. Attesi soprattutto i compratori italiani ed europei a causa delle restrizioni previste per chi arriva dagli altri continenti. Gli espositori ,comunque, mostrano un cauto ottimismo

Ai nastri di partenza la 33a edizione di MilanoUnica, alla fiera, che si tiene a Milano Rho dal 6 al 7 luglio, partecipano 41 imprese pratesi (su un totale di oltre 200 aziende espositrici) che hanno messo al centro delle loro collezioni la sostenibilità.

L'appuntamento milanese è il più importante evento fieristico in presenza a svolgersi dopo lo stop imposto dalla pandemia. "Da MilanoUnica - commenta Maurizio Sarti, coordinatore del gruppo Produttori di tessuti della sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord e presidente del consorzio Pratotrade - ci aspettiamo un nuovo importante passo in avanti verso una normalità. Le difficoltà di spostamento che tuttora rimangono ci inducono a pensare che a Milano la clientela sarà soprattutto italiana e europea, difficilmente di altri continenti. In questi lunghi mesi di attività a scartamento ridotto le aziende pratesi non si sono perse d'animo ma hanno anzi lavorato intensamente per essere pronte a intercettare i bisogni della clientela dal punto di vista dei prodotti e dei servizi e, nello stesso tempo, per ottimizzare le proprie prestazioni dal punto di vista organizzativo. Lo confermano le collezioni di molte delle aziende pratesi, in cui la sostenibilità è un tema ricorrente che anche a Milano Unica avrà certamente grande spazio".

Milano è il primo appuntamento nazionale che segue a Fashion Rendez-vous, organizzata a parigi da Première Vision la scorsa settimana.

"I primi segnali che abbiamo avuto dagli eventi promozionali appena svoltisi sono stati complessivamente positivi - continua Sarti - anche se le presenze fortemente concentrate sulla clientela francese, i risultati sono stati apprezzabili, come quelli delle varie iniziative promozionali gestite dagli agenti."