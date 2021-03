20.03.2021 h 12:52 commenti

Quarantenne aggredito poco prima di mezzanotte, soccorso dal 118 in codice giallo

E' successo nella tarda serata di ieri in via del Ferro. L'uomo è stato portato in ospedale. Intervenuta anche la polizia che dovrà ricostruire quanto accaduto

Un quarantenne di nazionalità marocchina è rimasto vittima di un'aggressione poco prima della mezzanotte di ieri 19 marzo. E' successo in via del Ferro, non lontano dal campo di calcio. L'uomo è stato soccorso dall'ambulanza del 118 che lo ha trasportato in codice giallo all'ospedale Santo Stefano. Sul posto è intervenuta anche la polizia con una pattuglia delle Volanti. Al momento sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto e per risalire agli autori dell'aggressione.

