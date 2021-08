11.08.2021 h 11:15 commenti

Quarantena finita per la rsa di Iolo: tutti negativi i tamponi di controllo

Il risultato è arrivato stamani ed è stato subito comunicato alla struttura. Restano in quarantena la rsa Villa Amelia che sta aspettando l'esito della seconda tornata di tamponi e la rsa San Francesco dove i primi test non sono stati ancora fatti. In tutte e tre le strutture vaccinati sia gli anziani che i lavoratori

Quarantena finita per la rsa di Iolo gestita dalle suore domenicane con personale della cooperativa Sarah. I 71 ospiti e la cinquantina di dipendenti sono risultati negativi al secondo tampone di controllo e così è stato revocato il provvedimento preso dalla Asl in seguito alla positività di due operatori sociosanitari. La quarantena è durata una settimana, il tempo di predisporre i test che, come prevede la prassi, sono stati ripetuti due volte per eliminare qualsiasi margine di errore. La vita dentro e fuori la rsa, dunque, torna alla completa normalità. Resta in attesa di conoscere l'esito dei tamponi di controllo Villa Amelia, la rsa finita in quarantena il 4 agosto in seguito al risultato positivo del tampone di un operatore sociosanitario.

Con oggi, mercoledì 11 agosto, è al terzo giorno di quarantena la rsa San Francesco di Poggio a Caiano, gestita dalla cooperativa Sarah. Anche qui provvedimento adottato dalla Asl dopo la positività di un sociosanitario. I tamponi rapidi a cui sono stati sottoposti i 25 anziani e gli operatori sono risultati negativi e ora si aspetta che vengano fatti i tamponi molecolari.



