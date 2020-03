04.03.2020 h 17:29 commenti

Quarantacinque candeline per la cooperativa Cui che festeggia con il golden retriever Lilly

Nata nel 1975 da un gruppo di genitori, negli anni ha ospitato quasi 200 persone che hanno contribuito anche alla realizzazione delle scenografie per gli spettacoli di Luca Ronconi. Oggi i 60 utenti partecipano anche a sedute di pet-therapy

Quarantacinquesimo compleanno per la Cooperativa Unitaria Invalidi, nata il 6 marzo del 1975 da un gruppo di genitori convinti che i loro figli dovessero meritare delle opportunità speciali. Da allora, sono stati circa 200 i ragazzi che hanno trascorso le loro giornate svolgendo attività alla cooperativa, che dal 2015 si è trasferita dalla sede storica nell'ex Fabbricone nella nuova di via di Reggiana 24.

“Questi 45 anni di attività sono stati davvero un percorso pieno di conquiste. La sfida di quei genitori è stata vinta, certo non senza fatica - sottolinea la presidente Ambra Giorgi - Adesso siamo impegnati anche in nuovi progetti come Baobab, un laboratorio per il tempo libero insieme con la Cooperativa Alambicchi e uno sportello legale per la gestione del dopo di noi”.

Sempre molto stretto il legame con la città, con l’amministrazione comunale e con la Asl. “La collaborazione con la Cui – ha sottolineato l’assessore al sociale Luigi Biancalani - è stata ed è davvero positiva, questa esperienza dà risposte concrete alle famiglie ed è una ricchezza per tutti”.

I ragazzi della Cui in questi anni hanno realizzato oggetti di vario genere, arredi di design e persino le scenografie per gli spettacoli di Luca Ronconi. “Per le famiglie e per i ragazzi la cooperativa è stata ed è una grande opportunità, un luogo accogliente dove le persone diversamente abili possono coltivare le loro abilità sentendosi a casa”, mette in evidenza Paola Biagioni, suo padre Omero è stato uno dei fondatori e Luca, suo fratello, è ospite della cooperativa dalla fondazione. Attualmente sono circa 60 gli utenti che ogni settimana partecipano anche agli incontry di pet-therapy insieme a Lilly, un golden retriver.

Intanto si sta lavorando al Progetto Copca, Conoscere per Capire, realizzato in collaborazione con la facoltà di scienze Sociali dell’Università di Firenze. Sono stati già distribuiti oltre mille questionari in tutte le scuole superiori di Prato per capire la percezione dei giovani rispetto alla disabilità. A novembre sarà presentata la pubblicazione che raccoglie e commenta i risultati.

Venerdì 6 marzo si farà festa con una mega torta e 45 candeline.

Sabato 18 aprile, alle ore 16, appuntamento con la città al Politeama per uno spettacolo molto speciale dedicato alla storia della Cui. Sarà presentato un video curato da Andrea Foligni e Gabriele Marco Cecchi, si esibirà il Coro Voci Diverse diretto dal maestro Claudio Tempestini dove cantano i bambini della scuola elementare Bruni insieme ai ragazzi della Cui. Sul palcoscenico anche il giovane ballerino Giulio Matassa, che è anche un educatore della CUI, insieme all’atleta paraolimpica Laura Del Sere, campioni italiani di danceability. Per finire, l’esecuzione dell’inno della Cui, eseguito per la prima volta con testo e musica dei fratelli Gabriele Marco e Samuele Luca Cecchi completerà la magia della serata.

Intanto Mauro Fondi, figlio di uno dei fondatori della Cui sta lavorando a una pubblicazione che ripercorre la lunga storia della cooperativa perché la memoria costituisce per tutti linfa per il futuro.



