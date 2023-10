17.10.2023 h 13:18 commenti

Il circolo Acli Giorgio La Pira spegne quaranta candeline, a fondarlo un gruppo di giovani

Nell’ottobre 1983 aprì nella parrocchia di Gesù Divino Lavoratore grazie all’impegno anche dell’allora parroco padre Paolo D’Errico. Quarant’anni dopo quella esperienza c’è ancora, i ragazzi sono diventati nonni e nonne e continuano a fare i baristi, i camerieri e i pizzaioli come servizio alla comunità

Il circolo Acli Giorgio La Pira compie 40 anni. Una storia legata strettamente a quella della parrocchia di Gesù Divino Lavoratore, ma soprattutto con la crescita umana e spirituale di un gruppo di giovani che quarant’anni fa scelsero di rimboccarsi le maniche e di mettersi a disposizione della comunità.

Nell’ottobre 1983 aprì il circolo parrocchiale grazie all’impegno anche dell’allora parroco padre Paolo D’Errico. Quarant’anni dopo quella esperienza c’è ancora, i giovani sono diventati nonni e nonne e continuano a fare i baristi, i camerieri e i pizzaioli come servizio alla comunità. «E un gruppo di famiglie giovani, i genitori dei bambini del catechismo, si sta affacciando per darci una mano a portare avanti il circolo. La continuità c’è», dice Riccardo Rotondo, presidente del Giorgio La Pira. Oggi il circolo è aperto il sabato pomeriggio, la sera per la pizzeria, e la domenica dal mattino fino alle 19. Il resto dei giorni il bar è chiuso, ma la volontà è quella di tornare presto alle origini. "Le nostre realtà territoriali rappresentano ancora un presidio sociale, un luogo di aggregazione e formazione – dice il presidente provinciale delle Acli Agostino Mazzella – sono ambienti ricreativi pronti a collaborare con il territorio, penso in particolare alle parrocchie. E noi ci crediamo molto". Proprio sul ruolo che i circoli hanno oggi, è un programma una tavola rotonda alla quale parteciperanno anche rappresentanti di Arci e Mcl. Si tratta di uno degli appuntamenti pensati per festeggiare il quarantesimo del «Giorgio La Pira».

Di seguito il programma completo. Venerdì 20 ottobre, alle 21, dopo i saluti dei presidenti regionali e provinciali delle Acli, Giacomo Martelli e Agostino Mazzella, del presidente del circolo Giorgio La Pira Riccardo Rotondo, di Massimo Certini (Fondazione La Pira) è in programma il dibattito sul ruolo dei circoli oggi. Partecipano il vicario generale della diocesi di Prato mons. Daniele Scaccini, il sindaco Matteo Biffoni, Dario Ercoli (Mcl), Ilaria Testa (Arci) e Emiliano Manfredonia, presidente Acli nazionale. Modera il giornalista Giacomo Cocchi. Sabato 21 ottobre alle 21, nella chiesa parrocchiale di Gesù Divino Lavoratore, concerto del coro Euphonios. Domenica 22 ottobre, alle 11,15, messa nella chiesa parrocchiale, a seguire aperitivo offerto dal circolo.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus