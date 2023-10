30.09.2023 h 19:18 commenti

Quaranta anni dopo si ritrovano i compagni di classe dell'elementare di Cafaggio e ci sono anche le maestre

La cena di revival è andata in scena ieri sera a Travalle con tanti degli allora piccoli alunni che non hanno perso l'occasione per ritrovarsi insieme e rivedere le insegnanti dell'epoca

A 40 anni di distanza dai giorni trascorsi insieme sui banchi della scuola elementare di Cafaggio, la classe è tornata a riunirsi per una sera. E con quelli che allora erano solo dei piccoli alunni, c'erano anche le maestre dell'epoca, Paola Gensini e Lucia Quaranta, che hanno accolto di buon grado l'idea di ritrovarsi a cena insieme ai "loro bambini e bambine". La rimpatriata è andata in scena ieri sera, 29 settembre, ed è stata, come è facile immaginare, molto emozionante. "Quella di Cafaggio - spiega Milena Londi, una delle ex alunne - era una scuola particolarmente inclusiva avendo una sola prima, una sola seconda, una terza, una quarta e una quinta. Ci conoscevamo tutti e facevamo diverse attività tutti insieme. Ebbene, dopo 40 anni dalla nostra licenza elementare ci siamo ritrovati in diversi ieri sera al ristorante di Travalle per una cena con le maestre Paola Gensini e Lucia Quaranta".

Edizioni locali collegate: Prato

