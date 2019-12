09.12.2019 h 11:21 commenti

Quando la terra ha tremato a Prato: nel 2016 l'ultima scossa avvertita, nel 1919 il sisma più forte

Cento anni fa il terremoto più forte in Toscana: 6,2. Epicentro a Vicchio ma danni anche a Prato dove si ricorda un altro sisma, quello del 1920 che fece crollare l'abside della chiesa del Soccorso

nt

Con una magnitudo di 4,5 il terremoto che la notte di lunedì 9 dicembre ha colpito il Mugello è ad oggi uno dei più forti di sempre avvertiti in Toscana. Per ritrovare una scossa più forte occorre andare indietro di un secolo, fino al 29 giugno 1919 quando i sismografi registrarono una scossa di 6,2 con epicentro a Vicchio dove i morti furono 100, i feriti 400, migliaia gli sfollati e 700 le case crollate, la metà di tutte quelle esistenti. Quella scossa e le successive che fecero tremare la terra per diversi giorni, provocarono danni anche a Prato dove si contarono decine di edifici lesionati.L'area del Mugello è una delle più a rischio in Italia e quando si fa riferimento a questo territorio si include anche l'alta Val di Bisenzio: Cantagallo, Vernio ma anche Vaiano sono classificate 'zona sismica 2', vale a dire zona sottoposta a terremoti di intensità abbastanza forte. A questo elenco si aggiunge anche Montemurlo, mentre Prato, Carmignano e Poggio a Caiano rientrano nella 'zona sismica 3' con rischio sisma di modesta entità.E' anche lo storico dei terremoti, oltre allo studio, al monitoraggio e all'analisi degli esperti, a classificare le aree sismiche: il 25 ottobre 1843 Vernio fu l'epicentro di una scossa di magnitudo 5,2, il 26 giugno 1899 di una di magnitudo 5,1 che provocò numerosissimi crolli anche a Prato e in particolare nella zona di Santa Lucia, il 15 agosto 1912 di nuovo, questa volta di intensità 4,6. Danni a Prato furono provocati dal terremoto del 1920 nel Mugello: crollò l'abside della chiesa del Soccorso e non rimase traccia degli edifici più fatiscenti. Negli anni lo sciame sismico non ha mai abbandonato il territorio ma l'epicentro, quando è successo, è stato quasi sempre nell'area del Mugello, proprio come la notte scorsa.Frequenti i terremoti negli ultimi anni che si sono fatti sentire e tanto: sisma di magnitudo 4,2 il primo marzo 2008 tra Barberino del Mugello, Vernio e Castiglione dei Pepoli, magnitudo 4,2 anche il 14 settembre 2009, di 3,1 il 23 giugno 2014, di 4,3 il 23 gennaio 2015 e di 3,6 il 25 aprile 2016 con epicentro a Barberino.L'ultimo terremoto, la notte scorsa, è stato subito definito dagli esperti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, uno dei più importanti degli ultimi cento anni nell'area dell'Appennino settentrionale. La faglia interessata non è però quella del 1919 ma quella che si mosse nel 1542: il 13 giugno di quell'anno il terremoto fu di magnitudo 6.