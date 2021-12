13.12.2021 h 10:57 commenti

Qualità della vita, giustizia e sicurezza fanno crollare Prato nella classifica del Sole 24 Ore

La provincia scende al 54° posto in Italia perdendo 26 posti rispetto all'anno precedente. Pesa la 98esima posizione nel settore che misura l'indice di criminalità. Bene "Cultura e tempo libero" con un +35, mentre per "Affari e lavoro" c'è il terzo posto assoluto

Brusco scivolone di Prato nella classifica del Sole 24 Ore che misura la qualità della vita nelle province italiane. Nell'edizione 2021, quella pratese si colloca al 54° posto in Italia, perdendo ben 26 posizioni rispetto all'anno precedente. A pesare in maniera decisiva è il crollo nell'indice tematico "Giustizia e sicurezza" dove Prato perde in solo anno 26 posizioni (le stesse della classifica generale) e piomba al 98° posto, tra le peggiori in Italia. Bene, come al solito, il settore "Affari Lavoro" dove, pur perdendo una posizione rispetto al 2020, Prato si mantiene sul podio con il terzo posto. Negli ultimi 12 mesi, invece, notevole il balzo avanti fatto nell'indice "Cultura tempo libero" con un +35 che fa salire la provincia pratese al 32° posto in Italia. Spostamenti impercettibili negli altri macrosettori, dove Prato è 53esima per ricchezza (-1 sull'anno precedente), 65esima per "Demografia e società" (+4) e 52esima per "Ambiente e servizi" (-3).

L'indagine della Qualità della vita del Sole 24 Ore prende in esame 90 indicatori, suddivisi nelle tradizionali sei macro-categorie tematiche (ciascuna composta da 15 indicatori) che accompagnano l'indagine dal 1990. Gli indicatori sono tutti certificati, forniti al Sole 24 Ore da fonti ufficiali, istituzioni e istituti di ricerca.

La classifica 2021 della storica indagine del Sole 24 Ore premia Trieste. Sul podio torna Milano, dopo la scivolata fuori dalla top ten nel 2020 per effetto del Covid, e Trento resta solida al terzo posto.

La prima provincia toscana è Firenze appena fuori dalla top ten con l'11° posto (+16 rispetto al 2020), seguita da Siena 15esima (-4). La peggiore è Pistoia che si piazza al 73° posto pur guadagnando quattro posizioni rispetto all'anno precedente.