Qualità della vita, Prato risale la classifica del Sole 24 Ore e si piazza nella Top50

L'area pratese guadagna nove posizioni ed è 45esima. Sempre male il capitolo 'giustizia e sicurezza'. Primo posto per incidenza di imprese straniere, terzultimo per start up innovative. Tra le curiosità: primo posto per amministratori comunali under 40, settimo per qualità della vita delle donne, ultimo per librerie

Prato è 45esima in Italia per qualità della vita. Lo dice l'indagine annuale del Sole 24 ore che, incrociando una serie di parametri, misura il livello di benessere nelle 107 province italiane. Primo posto conquistato da Bologna, seconda posizione per Bolzano e terza per Firenze.

Prato migliora il suo piazzamento rispetto al 2021 guadagnando nove posizioni. Una risalita che trova benzina in due settori: 'ambiente e servizi' e 'demografia e società': l'area pratese è rispettivamente 33esima e 39esima, anziché, come lo scorso anno, 51esima e 65esima. Sempre male la voce 'giustizia e sicurezza' che colloca la provincia pratese al 98esimo posto, lo stesso di un anno fa; bene 'affari e lavoro' che assegna il 4° posto contro il terzo del 2021; passo indietro per 'ricchezza e consumi', dalla 53esima alla 58esima posizione, e per 'cultura e tempo libero', dal gradino 32 al gradino 39.

Nella classifica generale, ma prendendo come riferimento solo le città toscane, Prato arriva dopo Firenze, Siena che è quarta con un incremento di 11 posizioni, Pisa e Arezzo.

Tra i parametri introdotti per l'analisi del 2022, la 'qualità della vita delle donne': la provincia di Prato si piazza al 7 posto, prima tra le toscane. Altra voce inedita, quella sul reddito di cittadinanza che vede l'area pratese al 17 posto in una classifica che parte dal minor numero di beneficiari. Nel settore economico, Prato è agli ultimi posti per start up innovative, posizione numero 103, ma al primo per incidenza di imprese straniere e al primo anche per nuove imprese registrate; 60esimo posto per imprenditorialità giovanile, 40esimo per tasso di occupazione, e ultimo per cessazioni di imprese, dato che conferma una prassi tutta pratese di aziende 'apri e chiudi'.

Solo dolori se si entra nel dettaglio della sicurezza e della giustizia: 100esimo posto per reati denunciati, 104esimo per scippi, 76esimo per furti in abitazione, 94esimo per riciclaggio, 88esimo per estorsioni, 60esimo per durata media delle cause civili, 67esimo per cause pendenti da oltre tre anni.

Per quanto riguarda 'demografia e società', Prato è prima per numero di immigrati regolarmente residenti in rapporto alla popolazione. Introdotta un'analisi sul Covid: Prato risulta 23esima per numero di persone che hanno contratto il virus ogni mille abitanti.

Capitolo 'ambiente e servizi': 23esima posizione per tasso di motorizzazione, 73esima per qualità dell'aria, 77esima per isole pedonali, 64esima per piste ciclabili, 11esima per energia elettrica da fonti rinnovabili.

'Cultura e tempo libero': 68esimo posto per indice di sportività, 46esimo per presenza di piscine e palestre, 19esima per verde urbano fruibile, 60esima per patrimonio museale, ultima per librerie, terzultima per bar, 19esima per offerta culturale. Ultima curiosità: l'area pratese è prima per amministratori comunali sotto i 40 anni.





