Qualità della vita: Prato bene per bambini e giovani, male per gli anziani

La classifica elaborata dagli esperti del Sole 24 Ore premia la provincia soprattutto per le scuole e gli indicatori rivolti agli under 40. Per la terza età, invece, sono più le ombre che le luci

Si potrebbe dire, citando un celebre film, che Prato non è un paese per vecchi. A dirlo è la classifica della Qualità della vita declinata per altrettante fasce d’età (bambini, giovani e anziani), realizzata dal Sole 24 Ore sulla base di indici calcolati ciascuno su 12 parametri statistici forniti da fonti certificate (Istat, Miur, Centro studi Tagliacarne, Iqvia). Classifica che è stata presentata ieri 5 giugno in anteprima al Festival dell’Economia di Trento.

Ebbene la provincia di Prato eccelle in Italia per le fasce più giovani della popolazione, risultando 19esima nella categoria Bambini e 13esima in quella Giovani, mentre finisce dietro la lavagna per la categoria Anziani, dove si piazza al 73° posto tra tutte le provincia italiane.

Secondo i ricercatori del Sole 24 Ore, la provincia dove i bambini vivono meglio è Aosta, seguita da Arezzo e Siena; per i giovani il primato va a Piacenza, con Ferrara e Ravenna sul podio; mentre gli anziani vivono meglio a Cagliari, Bolzano e Trento, in rigoroso ordine di classifica.

Prato va molto bene per i giovani, quindi, con il 13° posto in Italia, grazie soprattutto agli indicatori degli amministratori comunali Under 40 (primo posto assoluto), al gap tra gli affitti in centro e quelli in periferia (9°) e alla diffusione dell'e-commerce (15°). Male in questa categoria, il numero di laureati (87°), la presenza di bar/discoteche e i matrimoni (in entrambi i casi 104°). Venendo ai bambini il 19° posto assoluto è frutto soprattutto del settore scolastico: Prato è prima per scuole con palestra, terza per numero asili nido e 20esima per l'accessibilità degli istituti; male invece l'affollamento delle classi (105°) e lo spazio abitativo (103°).