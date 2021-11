15.11.2021 h 08:45 commenti

Qualità della vita per Italia Oggi: scivolone di Prato. Solo Pistoia fa peggio in Toscana

La provincia pratese perde in un colpo solo 34 posizioni e finisce al 59esimo posto. Balzo in avanti di Firenze che è sesta. Il crollo dovuto anche ad un cambio di metodologia nell'indagine che ha "pesato" meno i parametri legati alla demografia

Brutta sorpresa per Prato dalla classifica annuale di ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, che per il 23° anno misura la qualità della vita nelle province toscane, sulla base di una serie di indicatori che spaziano dall'economia alla sicurezza, dalla demografia all'ambiente. Rispetto allo scorso anno la provincia di Prato perde ben 34 posizioni e scivola al 59esimo posto. E poco consola il fatto che, secondo gli analisti de La Sapienza, in Toscana si viva peggio solo nella vicina e rivale Pistoia, che con il 71esimo posto è il fanalino di coda delle città toscane. Molto bene invece Firenze che entra nella top ten con la sesta posizione, facendo un balzo di 25 posti rispetto a dodici mesi prima, mentre Siena con il 12esimo posto si conferma nel gruppo di province dove c'è una migliore qualità della vita. Sul podio della classifica, invece, tre città del Nord: Parma, Trento e Bolzano.

Rispetto alla classifica del 2020 non è stata solo Prato a fare bruschi salti, sia indietro sia in avanti. E' lo stesso quotidiano economico a spiegare il motivo di questo sconvolgimento nelle graduatorie, che ha premiato le grandi metropoli a scapito delle realtà più piccole: "Da una parte - si legge su Italia Oggi - le metropoli hanno dimostrato di saper affrontare meglio la pandemia da Covid-19, tanto che, pur essendo state nel 2020 penalizzate da questa emergenza, nel 2021 hanno saputo riprendersi con maggior rapidità, dimostrando una resilienza più accentuata rispetto a quella dei centri di minori dimensioni. Il secondo motivo è metodologico: ci si è accorti infatti che la classifica degli anni scorsi finiva per sovrappesare un indicatore, quello della Popolazione (che contiene le classifiche di densità demografica, emigranti, morti in percentuale, immigrati, istruzione, nati vivi in percentuale, e numero medio dei componenti della famiglia) rispetto a tutti gli altri e si è deciso quindi di ridimensionarlo attribuendogli un peso uguale o di poco superiore ad Affari e lavoro, Ambiente, Sicurezza, Salute, Tempo libero e Reddito: probabilmente anche questo ha contributo a migliorare la posizione dei grandi centri rispetto ai piccoli".

Ecco quindi spiegato uno dei motivi del crollo di Prato che proprio negli indicatori demografici negli anni passati figurava ai primi posti nelle varie graduatorie, grazie ad una popolazione giovane e più attiva rispetto ad altre realtà simili.