Qualità della vita: per il Sole 24 ore Prato si conferma la terza provincia in Toscana

Rispetto allo scorso anno stabile la posizione nella classifica generale dove è 28esima (un posto in meno). Molto bene i parametri di Affari/Lavoro mentre l'incidenza dei casi covid fa crollare la macroarea Demografia/Società

Prato si conferma una delle province italiane dove si vive meglio. A dirlo sono i ricercatori che hanno contribuito a stilare la consueta classifica della qualità della vita che ogni anno propone il quotidiano economico Il Sole 24 Ore sulla base di ben 90 parametri forniti da fonti ufficiali, istituzioni e istituti di ricerca.

Classifica dove Prato si piazza nel 2020 al 28esimo posto totale, appena un gradino dietro alla posizione ottenuta dodici mesi fa quando era 27esima. Prato è la terza provincia toscana dopo Siena (11esima) e Firenze (27esima). Sul podio della classifica ci sono le province di Bologna, Bolzano e Trento.

Dunque Prato conferma la posizione dello scorso anno in una classifica che è fortemente influenzata dagli effetti della pandemia che ha colpito tutto il Paese, come dimostra l'arretramento generale di tutte le province lombarde, quelle più colpite dal coronavirus, almeno nella prima ondata.

"La 31esima indagine del Sole 24 Ore sul benessere nei territori parte proprio da questo interrogativo - viene spiegato dai ricercatori -. L’obiettivo dell’indagine – che analizza 90 indicatori, per la maggior parte (circa 60) aggiornati al 2020 in base agli ultimi dati disponibili – è raccontare come la pandemia da coronavirus ha impattato in modo differente sui territori. Per misurare l’emergenza sanitaria in corso, innanzitutto, è stato inserito tra i parametri l’indice dei casi Covid rilevati ogni mille abitanti, l’unico indice che è stato pesato maggiormente (in pratica, se ogni parametro vale 1/90°, i punti di questa classifica valgono doppio sulla media totale) per testimoniare come la diffusione dei contagi ha esercitato una pressione differente sui sistemi sanitari, sulle vite e sulla quotidianità delle persone".

Se Prato resta pressoché stazionaria nella classifica generale, ci sono invece molti movimenti se andiamo a vedere le graduatorie delle sei macroaree in cui i ricercatori hanno suddiviso i 90 parametri. Qui la provincia pratese spicca per Affari/Lavoro dove si piazza sul podio con il secondo posto finale a fronte del 15esimo che occupava dodici mesi fa, netto arretramento invece per Demografia/Società dove scivola al 69esimo posto dal settimo del 2019: in questa classifica pesa l'effetto covid, con la provincia che è 88esima in Italia per incidenza di casi sulla popolazione. Passi indietro anche per Cultura/Tempo Libero (ora 67esima, nel 2019 31esima) e per Ambiente/Servizi dove Prato è 49esima mentre era 27esima lo scorso anno. Netto miglioramento, invece, per Giustizia/Sicurezza con l'attuale 72esima posizione che fa registrare un +20 dal 2019. Bene anche Ricchezza/Consumi dove Prato risale alla 52esima posizione dalla 59esima.