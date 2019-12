16.12.2019 h 10:35 commenti

Qualità della vita, Il Sole 24 Ore premia Prato: balzo in avanti fino al 27° posto

La provincia migliora in un colpo solo di 28 posizioni nella tradizionale classifica che prende in esame 90 indicatori: molto bene Demografia e società, male invece il settore Giustizia e sicurezza

A Prato si vive bene, molto meglio rispetto a 12 mesi fa. A dirlo la tradizionale classifica del Sole 24 Ore che, attraverso 90 indicatori, misura la qualità della vita. Quest'anno la provincia di Prato si piazza alla posizione 27, con un balzo di ben 28 posti rispetto al 2018. Prato è così la seconda provincia toscana dopo Firenze. Tra l'altro sfiorando la sua migliore performance di sempre nella classifica, con il 25° posto ottenuto nel lontano 2007.

Se andiamo a guardare le macroarea in cui è divisa la ricerca, Prato eccelle in quella Demografia e società, dove si piazza al settimo posto in Italia. Male, invece, e non è una novità, per Giustizia e sicurezza, dove con il 92° posto si piazza tra le peggiori province, penalizzata in particolare dai reati per stupefacenti (posizione 104) e dal numero di denunce in rapporto agli abitanti (101esima) .

E' invece quindicesima per Affari e lavoro, alla posizione 27 per Ambiente e servizi, 31esima per Cultura e tempo libero e 59esima per Ricchezza e consumi, dove siamo primi in Italia per spesa delle famiglie per beni durevoli ma paghiamo brutte posizioni per finanziamenti e mutui.

La provincia italiana dove si vive meglio resta Milano, seguita da Bolzano, trento e Aosta. La prima della Toscana è Firenze, che si piazza al 15° posto.