17.12.2018

Qualità della vita, Il Sole 24 Ore fa fare un balzo indietro di 17 posizioni a Prato

Peggio in Toscana fanno solo Pistoia, Massa Carrara e Grosseto con le prime due che però portano a casa qualche posizione in più rispetto allo scorso anno. Uniche note liete la sicurezza (con un +13) e il numero di bambini nati

nadia tarantino

Uno scivolone. Prato perde diciassette posizioni e si piazza alla 55esima della classifica della qualità della vita 2018 stilata dal Sole 24 Ore. Una collocazione che mette in luce scenari di arretramento e segna. Peggio di Prato, in Toscana, fanno solo Pistoia, Massa Carrara e Grosseto con le prime due che però portano a casa qualche posizione in più rispetto allo scorso anno.I parametri esaminati dall'analisi del Sole 24 Ore sono diversi. Il primo:. Prato si è impoverita: è 42esima, in calo di trenta posizioni in un panorama nazionale che, un po' a sorpresa, evidenzia una risalita generalizzata. C'è però da dire che, insieme a Modena, la città guida la classifica dei consumi per i beni durevoli: qui ogni famiglia ha speso in media 3.103 euro, quasi il triplo di quanto hanno speso le famiglie di Enna.Per, ventiduesimo posto, un gradino in meno dello scorso anno. Prato è la seconda in Italia, dietro Grosseto, per numero di imprese registrate: se ne contano 13 ogni 100 abitanti e il merito, si sa, è dell'imprenditoria cinese. Se si parla di start up innovative, Prato è nella parte bassa della graduatoria, alla posizione 102, sotto Lucca, e sopra Crotone.vede Prato al 53° posto, lo scorso anno era al 16°. E' uno dei parametri peggiori in assoluto ma nonostante questo la città è seconda in Italia a pari merito con Treviso e sotto Firenze per speranza di vita media: qui si vive fino ad 84 anni, tre anni in più rispetto a Napoli che è fanalino di coda.Per quanto riguarda, 48° posto per Prato, meglio dello scorso anno quando la città era alla 66esima posizione. Il tasso di natalità proietta la città tra le migliori dieci in Italia: 8 nascite ogni mille abitanti, un dato che trova spiegazione nella massiccia presenza di stranieri. Anche il tasso di fecondità è tra i migliori: per ogni donna si conta una media di 1,4 figli. Male, invece, per il numero di laureati: Prato è penultima in Italia: ogni mille residenti giovani tra i 25 e i 30 anni, sono 22 i “dottori”.Ottantesimo posto per il capitolo, tredici posti in più di un anno fa. Prato è tra le ultime in Italia per rapine, posizione numero 102: ogni centomila abitanti registrati 72 colpi. Peggio solo Torino, Caserta, Rimini, Milano e Napoli. Male anche per i reati connessi agli stupefacenti: 98esima posizione con 90 reati ogni 100mila abitanti. Prato, in questo caso, è in buona compagnia perché nel gruppo delle peggiori ci sono anche Grosseto, Firenze, Arezzo e Pisa.Prato è 39esima per, in calo di due posizioni. L'indice peggiore è quello delle librerie: 98° posto con una media di 4,7 punti vendita ogni 100mila abitanti; nessuna città toscana registra un dato più basso.