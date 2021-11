04.11.2021 h 17:50 commenti

Qualità dell'aria, le centraline di Prato Urban Jungle entrano negli impianti Gida

Due AirQino, questo il loro nome, saranno posizionate nell'impianto di Baciacavallo. Il presidente Brogi: "Collaborazione in nome della trasparenza"

(e.b.)

La rete di monitoraggio della qualità dell'aria di Prato Urban Jungle entra negli impianti di Gida. La società di depurazione delle acque ha dato la sua disponibilità per ospitare due delle 21 centraline che sono in corso di installazione in tutto il territorio comunale per misurare inquinanti, temperatura e umidità. Le Airqino, questo il loro nome, sono sviluppate dal partner di progetto Cnr Ibe e permettono di verificare sul campo i benefici ambientali della forestazione urbana. Le due destinate a Gida saranno sistemate nell'impianto di Baciacavallo, spesso al centro delle proteste dei residenti della zona per le emissioni dell'inceneritore fanghi e i cattivi odori.La loro posizione precisa sarà stabilita dai tecnici del Cnr Ibe. "Abbiamo accettato ben volentieri di di ospitare queste centraline - spiega Alessandro Brogi, presidente di Gida - perchè siamo convinti che nei nostri impianti non ci sia alcun problema. Agiamo in totale trasparenza".Diciotto Airqino sono già state installate nei punti chiave del progetto Prato Urban jungle, come ad esempio piazzale Nenni, la zona di via Turchia e la sede di Estra, e in altri punti ritenuti critici dal punto di vista ambientale. I dispositivi sono già in rete e i dati che registrano sono consultabili in tempo reale da chiunque. Nello specifico registrano le concentrazioni di polveri sottili (Pm10 e Pm2.5), di anidride carbonica (Co2) e dei principali inquinanti (ozono ed ossidi di azoto). A breve conosceremo anche la qualità dell'aria attorno all'impianto di Baciacavallo di Gida.