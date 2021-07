E' sormontata da un "funghetto" tricolore per misurare inquinanti, temperatura e umidità la centralina installata stamani, 1°luglio, in piazzale Nenni, la quinta delle trenta previste in tutta la città grazie al progetto Prato Urban Jungle per misurare scientificamente lo stato dell'ambiente e la qualità dell'aria, prima, durante e dopo gli interventi di forestazione, con un approccio ex-ante ex-post in grado di quantificare i benefici degli interventi. La zona di piazzale Nenni, ad esempio, sarà oggetto di un intervento forestazione e di demineralizzazione del suolo del parcheggio.Sviluppate dal partner di progetto Cnr Ibe, le centraline saranno utili anche a misurare i i dati ambientali su tutto il territorio comunale perchè oltre alle aree oggetto del progetto Prato urban jungle, saranno installate un pò ovunque, compreso il parco di Galceti che servirà come parametro base per il confronto con le altre. “Questo è un passo molto importante sia per il progetto Prato Urban Jungle che per la città di Prato che da oggi avrà un nuovo strumento di monitoraggio ambientale che si unirà a quelli già presenti - spiega l’assessore all’urbanistica, ambiente ed economia circolare Valerio Barberis - questo consentirà all’amministrazione di prendere decisioni più ponderate sul tema ambientale progettando o ri-progettando meglio gli spazi urbani che sono costantemente soggetti a cambiamenti”.