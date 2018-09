20.09.2018 h 17:59 commenti

Pusher "insospettabile" bloccato con oltre un etto di cocaina. Nella spazzatura trovati nascosti 15mila euro

I carabinieri hanno fermato un trentenne che stava trasportando la droga, forse per effettuare una consegna. Si tratta di un incensurato ufficialmente residente a Milano anche se aveva casa in via Firenze

I carabinieri del Nucleo Investigativo hanno arrestato un albanese di 30 anni che è stato trovato in possesso di 110 grammi di cocaina purissima e oltre 15mila euro in banconote da piccolo taglio. Lo straniero, che è residente a Milano, è stato fermato mentre usciva di casa, un appartamento in via Firenze. Quando i militari lo hanno bloccato, stava trasportando la droga, forse destinata ad una consegna. Il denaro, invece, era nascosto in busta di plastica sigillata all’interno del secchio della spazzatura, ed è stato trovato durante la perquisizione della casa.

“L’arresto - spiegano dal comando provinciale - si inquadra nelle attività di contrasto allo spaccio di droga cercando di colpire i fornitori della foltissima schiera di microspacciatori che assediano la città. Catturare questo tipo di criminale non è mai facile, sono “invisibili”. Il copione, che si è ripetuto anche questa volta, è sempre lo stesso, si tratta di giovani insospettabili, quasi sempre incensurati e con il permesso di soggiorno in regola, non frequentano locali malfamati, vestiti in modo distinto, la macchina in ordine, sempre cintura allacciato e assicurazione in regola. Per spacciare e contattare i clienti usano i social network e gli incontri sono sempre fugaci e mai due volte nello stesso posto”.



