Pusher in bicicletta fermato dalla polizia in piazza Duomo, a tradirlo il suo nervosismo

Gli agenti gli hanno trovato addosso 50 grammi di hashish e numerose banconote di piccolo taglio, probabile provento dell'attività di spaccio. Il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Prato

Una pattuglia delle Volanti della polizia ha arrestato, nel pomeriggio di ieri 17 ottobre, un 38enne di nazionalità marocchina, irregolare in Italia e domiciliato a Montecatini Terme. L'uomo, che ha già precedenti per spaccio, è stato fermato in piazza Duomo mentre era a bordo di una bicicletta. Il suo nervosismo ha insospettito gli agenti che lo hanno perquisito trovandogli addosso 50 grammi di hashish e numerose banconote di piccolo taglio, probabile frutto dell'attività di spaccio. Il 38enne è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Oggi è comparso davanti al giudice che ne ha convalidato l'arresto disponendo nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Prato.

