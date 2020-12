03.12.2020 h 13:01 commenti

Punta un coltello alla gola della coinquilina che ha rifiutato le avances sessuali, arrestato

In carcere è finito un giovane di 24 anni accusato di maltrattamenti. La vittima è una ventiduenne. La lite è scoppiata in un'abitazione in via Valla nella serata di ieri

Ha minacciato di morte la coinquilina, una giovane di 22 anni originaria del Camerun, puntandole un coltello alla gola. Un nigeriano di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti. E' successo nella serata di ieri, mercoledì 2 dicembre, in un appartamento in via Valla dove i due abitano in subaffitto. E' stata la proprietaria di casa, una nigeriana, a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine per sedare la lite che stava pericolosamente degenerando. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Squadra intervento operativo di Firenze insieme a quelli del comando provinciale di Prato e della Stazione di Iolo. Secondo quanto ricostruito, il nigeriano, in seguito ad una banale lite, avrebbe riversato sulla coinquilina tutta la sua violenza stringendole prima le mani attorno al collo e poi puntandole un coltello agli occhi e alla gola. La giovane ha riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. Pare che quella scoppiata ieri sia stata solo l'ultima di una serie di liti avvenute nei giorni precedenti a causa delle brutali avance sessuali dell'uomo respinte con fermezza dalla giovane. Il ventiquattrenne è stato rinchiuso nel carcere della Dogaia.







