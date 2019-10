16.10.2019 h 17:50 commenti

Pulmino si schianta contro colonna di pietra: sei persone ferite, una è grave

L'incidente ha coinvolto un mezzo che stava trasportando alcuni disabili. E' successo nel pomeriggio davanti alla chiesa di Castelnuovo

Sei persone sono rimaste ferite, una delle quali in maniera grave, in un incidente avvenuto poco prima delle 15 di oggi, 16 ottobre, in via di Castelnuovo, a poca distanza dalla chiesa. Coinvolto un pulmino che stava trasportando alcuni disabili e che è andato sbattere contro una colonna di pietra. Immediato l'allarme al 118, che ha inviato sul posto alcune ambulanze.

La più grave è risultata una donna di 50 anni, soccorsa in codice rosso e trasferita al Santo Stefano. In ospedale sono state portate anche le altre persone trasportate: un uomo di 55 anni e tre donne di 52, 55 e 56 anni. Per tutte il codice d'urgenza è stato il giallo, così come per l'autista, un 40enne. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia municipale per ricostruire la dinamica. Dai primi accertamenti sembra che nessun altro mezzo sia stato coinvolto.