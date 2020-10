11.10.2020 h 19:11 commenti

Pulmino si ribalta dopo lo scontro con un'auto nella rotatoria

L'incidente è successo nel pomeriggio tra via Machiavelli il ponte XX Settembre. Quattro le persone soccorse dal 118 ma, per fortuna, solo per una si è reso necessario il trasferimento in ospedale

Un pulmino Renault Traffic si è ribaltato dopo essersi scontrato con un'auto alla rotatoria tra via Machiavelli e il ponte XX Settembre. E' successo alle 17.15 di oggi, domenica 11 ottobre. Quattro le persone rimaste ferite e prese in cura dai sanitari del 118, che ha inviato sul posto le ambulanze in codice rosso, soprattutto per la dinamica dell'incidente. Alla fine, per fortuna, solo una delle coinvolte ha avuto bisogno del trasporto in ospedale: si tratta di una giovane di 24 anni, trattata in codice giallo. Gli altri tre coinvolti - tutti uomini di 48, 29 e 17 anni - sono stati trattati direttamente sul posto, senza bisogno di essere portati al pronto soccorso. Intervenuti anche i vigili del fuoco, insieme alle pattuglie della polizia municipale che hanno regolato il traffico ed effettuato i rilievi, in modo da ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità. Secondo alcuni testimoni, il pulmino stava trasportando persone disabili.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus