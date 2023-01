14.01.2023 h 19:11 commenti

Pulizia strade in via Firenze, si cambia: ecco come Alia ha risolto il problema sollevato dai residenti

Lo annuncia il consigliere comunale del Centrodestra, Leonardo Soldi, che ha portato la questione sul tavolo dell'azienda partecipata

Piccola rivoluzione in via Firenze. Da oggi la pulizia strade segue nuovi orari che rispondono di più alle esigenze e alle richieste della popolazione.Ad annunciarlo è stato il consigliere comunale del Centrodestra, Leonardo Soldi (in foto con il presidente di Alia Ciolini), che ha trovato la soluzione insieme ad Alia servizi ambientali. “Fino a ieri - spiega Soldi - il calendario della pulizia strade prevedeva che nel tratto di via Firenze compreso fra il ponte della Vittoria e il ponte Petrino lo spazzamento venisse svolto il sabato mattina dalle 8 alle 10.30. Da oggi è stato modificato con la seguente modalità: fra il ponte della Vittoria e l’incrocio con via Paolo Giorgi, ossia nel tratto di fronte allo Stadio Lungobisenzio, la pulizia continuerà a essere svolta il sabato mattina nel medesimo orario. Mentre, fra il ponte Petrino e l’incrocio con via Paolo Giorgi, per intendersi nell’area residenziale, la pulizia si terrà il lunedì mattina sempre dalle 8 alle 10.30. La modifica fa seguito ad una interlocuzione inizialmente avuta fra me e il presidente di Alia, Nicola Ciolini, sul disagio che storicamente si era venuto a creare per lo spazzamento durante la giornata prefestiva del sabato poiché la maggior parte dei residenti, non essendo un giorno lavorativo, andavano a saturare il poco spazio disponibile all’interno delle via interne, tutte senza soluzione di continuità. Essendo così spesso costretti a parcheggiare il venerdì sera fino anche al quartiere dei Lecci, con tutti i disagi del caso”.Il tema è stato al centro del confronto con il Comitato dei cittadini del Lungobisenzio che a seguito di un processo partecipativo formalmente svolto fra tutti gli associati, ha confermato l’esigenza del cambio di giorno. “Grazie quindi agli uffici tecnici di Alia ed in particolare al responsabile del procedimento Claudio Bertini - prosegue Soldi - il comitato ha accettato di buon grado la proposta fatta appunto da Alia di dividere in due giorni diversi la pulizia della via, perché consente ancor meglio di avere un polmone differenziato per la sosta e conseguentemente di ridurre sensibilmente il disagio precedente”.Soldi riconosce ad Alia di aver lavorato alla soluzione del problema senza approccio ideologico: “Personalmente ci tengo a sottolineare che nella risoluzione di questa specifica problematica ho rilevato da parte del presidente Ciolini fin da subito una piena disponibilità nell’affrontare e risolvere il problema nel più breve tempo possibile”.Soldi che ha anche elaborato una cartina, che pubblichiamo, per mostrare ai cittadini la novità.