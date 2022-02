22.02.2022 h 05:02 commenti

Pulizia strade, dal 1° marzo riprendono i controlli della Municipale

Chi non sposta il proprio mezzo nella fascia oraria in cui è previsto il passaggio della spazzatrice di Alia, rischia la multa e la rimozione forzata

Dopo il periodo di sospensione legato all'emergenza Covid per l'impossibilità di tanti cittadini in quarantena o in isolamento di spostare la proprio auto durante la pulizia strade, riprendono i controlli della polizia municipale al seguito della spazzatrice. Per la precisione dal 1°marzo il comando di piazza dei Macelli intensificherà la propria presenza negli orari e nei giorni in cui è prevista la pulizia delle strade per evitare che i veicoli non vengano spostati rendendo quasi inutile il servizio di Alia. "Per molti mesi abbiamo limitato i controlli nelle zone più critiche oggetto di esposti.- spiega il comandante Marco Maccioni - Ora che i nuovi contagi sono diminuiti e la situazione è sotto controllo, è arrivato il momento di tornare alla normalità anche su questo fronte. E' una questione di decoro e igiene pubblica".

E dunque da martedì 1° marzo chi non sposta il proprio mezzo lasciato lungo una strada nella fascia oraria in cui è previsto il passaggio della spazzatrice, rischia la sanzione e la rimozione del mezzo. Il Comune, quindi invita i cittadini a prestare attenzione ai divieti.