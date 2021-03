10.03.2021 h 18:39 commenti

Pulite le sponde del Bisenzio e sotto il ponte Datini potrebbe nascere un'area per iniziative

I lavori si sono svolti nel mese di febbraio e hanno visto interventi di taglio erba, arbusti e piante oltre alla rimozione dei rifiuti presenti sulle sponde



“L'intervento effettuato di messa in sicurezza del letto del fiume - afferma Biffoni - ha permesso di recuperare degli spazi che prima erano inaccessibili e far riemergere un'area verde cittadina bellissima, che sarà fruibile a tutti anche per l'attività fisica all'aperto”.

Tolta la vegetazione selvaggia e portati via i tanti rifiuti che vi si nascondevano, all'ombra del Ponte Datini si apre un paesaggio nuovo e ricco di potenzialità per iniziative estive come ad esempio una seconda seconda spiaggia urbana o il potenziamento della rete ciclabile lungo il Bisenzio. E' ciò a cui sta pensando l'amministrazione comunale al termine dell'intervento di ripulitura e risanamento delle sponde del fiume per oltre un chilometro a monte e a valle del Ponte Datini da parte del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Oggi, 10 marzo, si è tenuto il sopralluogo del sindaco Matteo Biffoni e dell'assessore alla città Curata Cristina Sanzò alla presenza del presidente del consorzio Marco Bottino e del Genio civile.“L'intervento effettuato di messa in sicurezza del letto del fiume - afferma Biffoni - ha permesso di recuperare degli spazi che prima erano inaccessibili e far riemergere un'area verde cittadina bellissima, che sarà fruibile a tutti anche per l'attività fisica all'aperto”.

I lavori, costati circa 17 mila euro, hanno permesso di verificare anche lo stato delle sponde e delle opere presenti tra sbarramenti in muratura e altri manufatti, monitorare il movimento dei sedimenti ed evitare erosioni delle sponde. E' stata tagliata la vegetazione infestante come canne, cespugli, rovi, erbe palustri e rimosse alcune piante secche già cadute dentro al fiume. Il Consorzio sottolinea l'attività di taglio è stata dilazionata nello spazio e alternata su sponde opposte per ridurre i danni all’ecosistema ed è stata eseguita prima di marzo-giugno che è il periodo di massima attività dell'avifauna nidificante.

L'eliminazione di questa foresta, oltre a garantire maggiore sicurezza idraulica, dovrebbe far desistere i malintenzionati dal trasformare nuovamente le rive del Bisenzio in una discarica. Sono infatti, troppi i rifiuti trovati e avviati a corretto smaltimento tra siringhe, bici e pneumatici.

“Si tratta di una manutenzione di carattere straordinario perché l'ultima volta fu realizzata nel 2018 - ha precisato l'assessore alla Città curata Cristina Sanzò" -. L'intervento ci ha permesso di mettere in sicurezza gli argini e contemporaneamente abbiamo colto l'occasione per dare una bella ripulita e rendere percorribili nuovi spazi per la cittadinanza”.

Al completamento dei lavori si è potuto constatare che la bassa sponda a destra è abbastanza compromessa, in seguito alla presenza di varie tane di nutrie visibili solo dopo il taglio della vegetazione, e sarebbe necessario un futuro intervento di risagomatura e riprofilatura, per rendere sicuro il passaggio dei mezzi per le future operazioni di manutenzione. Inoltre a breve è prevista la rimozione dell'isola che si è creata sotto il ponte che di fatto ha deviato il corso del fiume.