“Puliamo il mondo” fa tappa a Carmignano: volontari in azione al giardino Palloni e alla Pista Rossa

L'appuntamento è fissato per domenica mattina in occasione della manifestazione promossa da Legambiente

Torna anche questo autunno l’appuntamento in tutta Italia con “Puliamo il Mondo”, la grande iniziativa di volontariato ambientale organizzata da Legambiente. Come negli anni passati, anche il Comune di Carmignano e l’assessorato all’Ambiente sono impegnati in prima linea. Quella 2020 sarà un’edizione speciale sotto vari aspetti, sia organizzativi sia operativi. “Basta tenere pulito davanti alla propria abitazione o attività – dice l’Assessore all’Ambiente Federico Migali – per contribuire in maniera attiva a un territorio più ordinato”.

La XXVIII edizione di “Puliamo il Mondo” sarà la prima grande iniziativa di volontariato ambientale in programma nell’Italia post Covid. Con questa giornata il Comune di Carmignano, insieme a volontari e ai cittadini che decideranno di partecipare, lancerà un messaggio di speranza e futuro sostenibile al Paese in forte difficoltà. Il tutto si svolgerà nel rispetto delle regole vigenti relative all’emergenza sanitaria.

L’obiettivo di questa edizione italiana di Clean up the world - che Legambiente coordina e organizza in Italia dal 1993 - è di rendere migliore il nostro territorio grazie alla pulizia dell’ambiente e alla valorizzazione dei beni comuni, ma anche sotto il profilo della condivisione, della coesione sociale e della vivibilità. All’iniziativa aderiscono giovani e anziani, amministratori locali, dipendenti di imprese, ragazzi e personale delle scuole, comunità di migranti e numerose associazioni impegnate per l’integrazione sociale.

L’appuntamento è domani domenica 4 ottobre alle 10, al giardino Alessandra Palloni di Seano adiacente alla Pista Rossa. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, per dare un segnale di cura del proprio territorio. Grazie al supporto dell’amministrazione comunale e al coordinamento tecnico di Alia SpA, verranno ripulite l’area verde del giardino Alessandra Palloni di Seano e l’antistante Pista Rossa.

