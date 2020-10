29.10.2020 h 08:45 commenti

Puledro finisce in un fossato: per liberarlo intervengono i vigili del fuoco

E' successo in un centro ippico di Poggio a Caiano. L'animale non riusciva a risalire ed è stato necessario imbracarlo e poi sollevarlo con l'autogru

La troppa esuberanza ha rischiato di costare cara ad un puledro di 8 mesi che, nel pomeriggio di ieri 28 ottobre, è finito in un fossato che costeggia il centro ippico di Poggio a Caiano dove l'animale è ospite. L'animale non riusciva in nessun modo a risalire ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per recuperarlo. I pompieri hanno usato una speciale imbracatura e, con l'ausilio dell'autogru, sono riusciti a liberare il puledro, sollevandolo dal fossato. Per fortuna nella caduta il cavallo non ha riportato lesioni, come accertato dal veterinario che lo ha subito visitato.