12.06.2018 h 00:02 commenti

Puggelli sindaco, è già toto-giunta: ecco i nomi in campo

Il vicesindaco sarà Giacomo Mari, campione di preferenze, già assessore alla cultura della seconda giunta Martini

Tra pochi giorni il neosindaco Francesco Puggelli ufficializzerà la squadra che lo affiancherà nei prossimi 5 anni di governo del territorio. Già da ora però, possiamo anticipare i nomi in ballo, quelli certi e quelli su cui ancora è in corso una riflessione. Il numero intanto. Saranno 4 persone e come già chiarito da Puggelli si tratterà di due uomini e due donne. Il versante più chiaro e definito è quello maschile. Vicesindaco sarà Giacomo Mari, campione di preferenze, 215, assessore alla cultura della seconda giunta Martini, quella uscente. Dovrebbe tenere la stessa delega. L'altro uomo è Tommaso Bertini, giovane avvocato, segretario del Pd poggese, consigliere comunale uscente, braccio destro di Puggelli. A lui dovrebbe andare la delega ai servizi sociali che Puggelli ha avuto negli ultimi 5 anni sotto Martini. Difficile ma non impossibile che continui a occuparsene direttamente.

Il fronte femminile presenta più incognite. Unica certezza Fabiola Ganucci, assessore alla pubblica istruzione della giunta uscente. Dovrebbe mantenere la stessa delega. Rebus sulla seconda donna. Tra i nomi quello dell'avvocato MariaTeresa Federico, considerata favoritissima alla vigilia del voto, ma indebolita dallo scarso numero di preferenze ottenute che l'hanno fatta classificare ultima della lista. Non è un caso che ad insidiare la sua nomina in giunta, ci siano due collezionatrici di preferenze, la farmacista Paola Vettori e l'insegnante Sara Di Palma. Riepilogando la giunta Puggelli confermerà due nomi in squadra con Martini, Mari e Ganucci, e da due novità, una certa, Tommaso Bertini, l'altra meno. Puggelli ha ancora qualche giorno per trovare la quadra.

Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus