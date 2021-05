15.05.2021 h 10:20 commenti

Publiacqua apre lo "sportello digitale": la consulenza ora si fa in videochiamata

Sarà possibile ottenere tutto il supporto solitamente offerto dagli sportelli fisici per la gestione del contratto e dell'utenza. L'obiettivo è fare almeno 316 appuntamenti alla settimana

E' già operativo lo sportello digitale di Publiacqua, un nuovo canale di contatto a disposizione dei cittadini serviti dal gestore del servizio idrico della Toscana centrale. Un consulente, collegato in videochiamata con l'utente, offrirà tutto il supporto solitamente offerto dagli sportelli fisici per la gestione del contratto e dell'utenza, delle fatture e dei pagamenti. L'appuntamento con il consulente si prenota sul sito web di Publiacqua: lo sportello è attivo dal lunedì al giovedì in orario 8.30-18, e il venerdì fino alle 14.

"E' tanto semplice quanto smart", ha affermato il presidente di Publiacqua, Lorenzo Perra, presentando la nuova iniziativa, e la relativa campagna di informazione. "Immaginiamo con gli operatori già oggi a disposizione di poter avere 316 appuntamenti alla settimana, circa un quarto di quelli che abbiamo agli sportelli fisici, secondo i dati del 2019 che è stato l'ultimo anno con gli sportelli fisici attivi prima della pandemia. La nostra idea è che l'online diventi prima o poi il canale principale".

