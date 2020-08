07.08.2020 h 12:44 commenti

Publiacqua a sostegno dello sport e della cultura con uno stanziamento di 600mila euro

Due le iniziative rivolte anche al territorio pratese: il click-day per le società sportive e il bando per chi produce eventi culturali. Confermati i contributi a Pecci, Metastasio e Cgfs

Un sostegno concreto. E’ quello che Publiacqua metterà in campo da settembre per sostenere la ripartenza di realtà che l'emergenza sanitaria ha messo in fortissima crisi. Realtà del mondo dello sport e della cultura per le quali Publiacqua emetterà due bandi specifici.

Un altro gesto concreto di vicinanza al territorio da parte di Publiacqua che, lo ricordiamo, dopo aver sbloccato a tempo record 50 milioni di euro di cantieri non appena iniziata la “fase 2”, il 26 giugno scorso aveva deciso di distribuire tutti gli utili (37,2 milioni di euro) ai propri soci per sostenere le amministrazioni comunali nel loro sforzo di garantire welfare e servizi essenziali ai cittadini anche in tempi di Covid-19.

Si terrà il 30 settembre il Click Day dedicato al mondo dello sport. L'ammontare complessivo messo a disposizione da Publiacqua sarà di 150mila euro. Rispetto al 2019 il sostegno che Publiacqua garantisce allo sport aumenta quindi del 132%. Semplice il meccanismo di accesso al sostegno. Da mezzanotte alle 23.59 del giorno stabilito sarà sufficiente collegarsi alla pagina clickdaysport.publiacqua.it, riempire la form e richiedere il contributo. Il bando è destinato a: soggetti concessionari di impianti pubblici che erogano un servizio al pubblico o nel cui contratto di concessione è previsto l'obbligo di garantire all'Ente concedente, a titolo gratuito, lo spazio per attività di pubblico interesse; associazioni sportive dilettantistiche (Asd). Per tutti quei soggetti che rientreranno nei requisiti previsti dal bando sarà erogato un contributo che sarà commisurato fino al 50% della bolletta del servizio idrico 2019 e comunque fino ad un massimo di 4.000 euro.

Il sostegno di Publiacqua va però anche alla cultura. Per questo sarà emesso un bando dell’ammontare complessivo di 210.000 euro rivolto a tutti quei soggetti (enti senza scopo di lucro) che dal 1 ottobre 2020 al 30 marzo 2021 produrranno eventi culturali (musica, teatro, danza, cinema, mostre, letteratura), in presenza ma anche online o attraverso canali social. Per tutti quei soggetti che rientreranno nei requisiti previsti dal bando sarà erogato un contributo che andrà da 1.000 fino ad un massimo di 10.000 euro.

Per la cultura Publiacqua conferma poi il sostegno e la partnership, restando a Prato, con il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci e il Teatro Metastasio. Per lo sport confermata la partnership con il Centro Giovanile di Formazione Sportiva.

“Apprezziamo moltissimo l’erogazione ma anche la modalità tutto sommato nuova per Publiacqua di fornire questo sostegno - dice Simone Mangani, assessore alla Cultura del Comune di Prato -. In particolare il bando per la cultura è un motivo di soddisfazione per noi amministratori pubblici. E’ un anno difficile ma sostenere realtà come Teatro Metastasio e Centro Pecci dimostra quanto è essenziale il sostegno di Publiacqua per il nostro territorio”.