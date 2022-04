Significativa la performance elettorale nei due seggi del Santo Stefano dove la Cisl si afferma per un 38,16% di voti raccolti che in numero assoluto significano 298 voti sui 781 complessivamente espressi in ospedale.Di fronte al responso delle urne, possiamo mettere in connessione il salto in avanti di Cisl e l'indebolimento netto del Nursind. E' probabile che Cisl sia riuscita a intercettare il voto perso da Nursind tra gli infermieri, categoria molto numerosa in ambito ospedaliero. In questa conquista ha costituito un valore aggiunto essere rappresentata da un infermiere (Massimo Cataldo).Dinamica che spiega anche il risultato dei due seggi sanitari del territorio dove la presenza degli infemieri non è schiacciante. Il risultato della Cisl è buono, 120 pari al 25,59%, ma la Fp Cgil continua a essere primo sindacato con un 38,17% pari a 179 voti.Grande la soddisfazione espressa dal sindacato di via della Pallacorda. “Sul territorio pratese, è stata l'organizzazione più votata dai lavoratori della Sanità, diventando di fatto il primo sindacato per rappresentatività. Questo - afferma Massimo Cataldo, responsabile territoriale pratese della Cisl Fp - è il risultato di un sindacato di prossimità che mette al primo posto il lavoratore proprio nel suo ambiente lavorativo, il contatto con la realtà lavorativa è fondamentale se vogliamo rappresentare al meglio le istanze delle lavoratrici e dei lavoratori - Noi rappresentiamo tutte le categorie, tant'è che tra i nostri candidati erano presenti infermieri, ostetriche, oss, tecnici sanitari e personale amministrativo, proprio questa eterogeneità è il nostro punto di forza” .