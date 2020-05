27.05.2020 h 15:06 commenti

Pubblico e privato insieme per l'emergenza sociale: 700mila euro per affitti e buoni spesa

L'amministrazione comunale mette a disposizione 250mila euro, Spes Docet 100mila e la Fondazione Cassa di risparmio i rimanenti 300. Il presidente Bini: "Lancio un appello alla più importante banca cittadina perchè sia al nostro fianco"

Oltre 700mila euro destinati all’emergenza sociale grazie a una collaborazione fra il Comune, l’associazione Spes Docet e la Fondazione Cassa di risparmio di Prato. L’amministrazione contribuirà con 300 mila euro di cui 54 mila destinati alle disabilità, La Fondazione con 300mila e Spes Docet con altri 100mila

“Affitti e spesa - ha spiegato l’assessore ai servizi sociali Luigi Biancalani – restano le priorità, con questa nuova iniezione di fondi riusciremo a dare risposte concrete a più famiglie. Dai buoni spesa erano rimaste escluse 1.800 persone e per i contributi affitti Covid su 1.850 domande con i 250mila euro della Regione ne potremo soddisfare solo 280”.

La distribuzione degli aiuti avverrà tramite una cabina di regia a cui parteciperanno anche esponenti del settore privato. “Del milione di euro che siamo riusciti a raccogliere grazie alle donazioni di privati – ha spiegato Simone Paci della Spes Docet- oltre 800mila sono stati destinate all’emergenza sanitaria, il restante sarà utilizzato per i buoni spesa, abbiamo anche già attivato aiuti in questo senso anche con altre associazioni di volontariato.”

La Fondazione metterà a disposizione 300mila euro, in parte attinte dal patrimonio. “Ho fatto un appello alla più importante banca del territorio – ha annunciato il presidente Franco Bini – perché contribuisca in modo sostanzioso a questo progetto che non ha fini assistenziali, ma di aiuto temporaneo”.

Che la situazione sia temporanea e che possa ripartire l’economia se lo augura anche il sindaco. “La richiesta dei buoni spesa sono stati la sveglia, quella dell’affitto ci hanno fatto capire la gravità della situazione, abbiamo ancora un minimo di margine sul bilancio. Ora dobbiamo capire quali sono le risorse che arriveranno dallo Stato. Siamo anche preoccupati per la lentezza con cui vengono pagate le casse integrazioni: siamo a poco più del 50%”.

In attesa di tempi migliori Biancalani rinnova la richiesta d’aiuto a Spes Docet e Fondazione per raccogliere risorse da destinare all’acquisto di libri scolastici e tablet per quando ripartirà la scuola.



