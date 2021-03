22.03.2021 h 12:46 commenti

Pubblici esercizi, l'ultimatum di Confesercenti: "Dopo Pasqua non accetteremo altre chiusure"

Apertura, moratoria sui finanziamenti per tutto il 2021, reinserimento del credito d'imposta per gli affitti: queste le richieste di Fiepet al Governo: "Non possiamo assistere alla scomparsa silenziosa delle nostre aziende, degli investimenti e del lavoro di tutta una vita"

“Dopo Pasqua non accetteremo altre chiusure, fateci riaprire e noi rispetteremo le regole”. E' l'ultimo grido di dolore che arriva da Fiepet, il sindacato dei pubblici esercizi di Confesercenti Prato. “La zona rossa, unita al rafforzamento delle restrizioni fino a Pasqua – il commento del presidente provinciale, Renzo Bellandi – rappresentano un nuovo e ulteriore trauma economico e psicologico per le nostre imprese. Non c'è più tempo, le aziende dopo un anno di partenze, stop e ripartenze sono al limite”. Ristoranti e bar sperano di vedere presto la luce in fondo al tunnel, ma nel frattempo soffrono anche perché “le previsioni parlano di ristori pari al 5 per cento delle perdite, quindi una goccia nel mare”. “Senza considerare – ancora Bellandi – che la tranche di contributi a fondo perduto arrivati lo scorso anno, si copre meno del 7 per cento del fatturato perso dalle attività economiche solo nel 2020. Tutti noi crediamo che sia fondamentale tutelare e salvaguardare l'aspetto sanitario, ma dopo il periodo pasquale, e passata la metà di aprile, non accetteremo ulteriori chiusure. Staremo aperti rispettando le regole e adottando protocolli di sicurezza: pretendiamo di tornare a lavorare e di tenere aperti i ristoranti anche a cena”.

La richiesta è chiara: tempi certi, provvedimenti programmati e non più improvvisazioni che costringono gli imprenditori a vivere alla giornata. Non solo: “Ci aspettiamo per i nostri settori – conclude il presidente provinciale di Fiepet – una moratoria dei finanziamenti per tutto il 2021, oltre al reinserimento del credito di imposta per gli affitti. Chiediamo rispetto e dignità per il nostro lavoro, non possiamo assistere alla perdita e alla scomparsa silenziosa delle nostre aziende, degli investimenti e del lavoro di una vita”.



