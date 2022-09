29.09.2022 h 16:21 commenti

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto che assegna al distretto pratese 10 milioni di euro

Il contributo a fondo perduto è realtà. Ora avanti tutta con i progetti di sviluppo, rilancio e sostegno delle aziende. L'onorevole Mazzetti: "Bene questo primo risultato, ora dobbiamo dare continuità anche sul piano normativo". Sottolineato il lavoro di squadra: "L'impegno di tutti i parlamentari pratesi porta questo risultato". L'assessore Squittieri però, non gradisce l'uscita di Mazzetti

E' ufficiale: sul distretto pratese piovono 10 milioni di euro. Il contributo straordinario a fondo perduto assegnato dai ministeri dell'Economia e dello Sviluppo economico è stato formalizzato con la pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale. I milioni sui quali fino a ora si erano poggiate solo ipotesi per quanto fattibili e concrete, diventano dunque una base solida su cui costruire il rafforzamento, lo sviluppo, il rilancio del distretto. La deputata di Forza Italia, Erica Mazzetti, fresca di rielezione, parla di “frutto del lavoro di tutti i parlamentari e questi soldi - dice - sono la dimostrazione dei risultati che arrivano quando si fa squadra”. E, in effetti, di lavoro di squadra si è trattato con la svolta decisiva arrivata dalla senatrice uscente del Pd Caterina Bini nella sua veste di sottosegretario.I soldi serviranno per l'efficientamento energetico, l'innovazione tecnologica, la competitività internazionale e la sicurezza sul lavoro. In particolare, 8 milioni sono destinati ai progetti delle piccole imprese e 2 a progetti di aggregazione. “Un primo sostegno per la tutela e il rilancio del distretto industriale pratese – ancora Mazzetti – si tratta di un intervento che tiene conto della specificità del distretto e al quale dobbiamo dare continuità, anche sul piano normativo. C'è bisogno – conclude – di maggiore attenzione a Prato e alle sue peculiarità”.Proprio nei giorni scorsi, in vista dell'ufficializzazione, Comune di Prato, categorie economiche e sigle sindacali hanno firmato un protocollo d'intesa per dare operatività al contributo attraverso la costituzione di un comitato di gestione che avrà il compito di stabilire le modalità di attribuzione e di spesa. Pronta anche la convenzione con la Camera di Commercio per la gestione e l'emissione dei bandi che saranno pubblicati a partire dai primi mesi del 2023 ( leggi ).L'uscita dell'onorevole Mazzetti non è stata molto gradita dall'assessore alle attività produttive Benedetta Squittieri, regista dell'operazione bipartisan che ha portato in città l'importante somma. Parole dure per rivendicare il proprio lavoro in merito e togliersi qualche sassolino dalle scarpe: "Mi sembra interessante vedere come l'onorevole Mazzetti si sia accorta adesso dell'ufficialità del finanziamento di 10 milioni previsto in legge di bilancio. Il decreto è stato firmato da ben due ministri Mef e Mise il 5 agosto, con un lavoro molto efficace fatto con la senatrice Bini anche dopo la sfiducia al governo Draghi che anche l'onorevole Mazzetti ha contribuito ad abbattere rischiando fra le altre cose la mancata firma del decreto attuativo. Pericolo scongiurato, ce l'abbiamo fatta. Nel frattempo il Comune: ha già firmato il 16 settembre un protocollo d'intesa con le parti economiche e sociali per la gestione di queste risorse che come concordato saranno erogate alle imprese a partire dal 2023; ha iniziato il lavoro del Comitato di gestione previsto dal Protocollo d’intesa con una riunione che si è svolta questa mattina nella sede di Prisma alla presenza di tutte le parti. Avvisate anche l'onorevole Mazzetti che la campagna elettorale è finita e colgo l'occasione per rivolgerle i miei complimenti per la sua elezione, ma forse scrive proprio adesso perché, sapendo bene come sono state reperite le risorse, forse aveva timore emergesse con maggiore forza chi sono stati i reali fautori al Governo e in Parlamento dell'approvazione dell'emendamento".Non mancano stilettate per Fratelli d'Italia: "Ho comunque avuto modo di ringraziare pubblicamente più volte Mazzetti per aver sostenuto con la sua forza politica l'emendamento dal momento in cui è stato presentato in aula, come anche l'onorevole Giorgio Silli che ringrazio ancora. La stessa cosa non posso dire per Fratelli d'Italia e per il senatore. La Pietra che, pure contattato, scelse con nostra sorpresa di non firmare quell'emendamento successivamente approvato all'unanimità in commissione bilancio al Senato. La norma che ci ha assegnato i 10 milioni è sicuramente la dimostrazione che quando Prato si libera dalle divisione e i campanilismi riesce ad ottenere risultati importanti di riconoscimento di un territorio e di un distretto produttivo che è motore di sviluppo fondamentale per tutto il paese".