23.05.2023 h 16:00 commenti

Pubblicato il bando per la gestione del verde nelle rotatorie lungo la Sr325

La Provincia ha pubblicato un avviso esplorativo di manifestazione di interesse per l’allestimento e la cura delle aiuole centrali e spartitraffico

E’ stato pubblicato sul sito della Provincia, nella sezione Amministrazione Trasparente, l’avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse per l’allestimento e la gestione del verde di pertinenza delle rotatorie lungo la SR325, al di fuori del centro abitato, di competenza della Provincia di Prato.

La Provincia intende affidare a soggetti la gestione del verde delle aiuole centrali e spartitraffico, al fine di perseguire il miglioramento del verde stradale, favorendo la riqualificazione e la valorizzazione dell’ambiente circostante. Tutte le spese, comprese le forniture, i lavori di riqualificazione, i servizi di manutenzione e di gestione delle aree verdi verranno così sostenute da ciascun soggetto aggiudicatario, con evidente ritorno di immagine mediante l’ esposizione di cartelli istituzionali informativi della propria attività sulle rotatorie stesse.

Le rotatorie interessate dal bando riguardano Via Bologna / Via della Cartaia, la Nuova in Località La Briglia, Via Val di Bisenzio / Via di Sofignano, Via Val di Bisenzio / Via Fratelli Buricchi (Penny) Distretto USL Villa Guicciardini- Via Nuova per Migliana a Usella, Via Bologna/ Via Coppi e Bartali

- e in località le Rocce Via del Bisenzio / Via di Costozze

“Con questo regolamento la Provincia intende disciplinare la gestione del verde aprendosi all’esterno – ha dichiarato il presidente Simone Calamai – questo non significa che l’Ente non faccia già la manutenzione del verde cittadino, ma il provvedimento vuol rappresentare un’opportunità di miglioramento e di una maggiore gestione civica degli spazi, con lo scopo di rendere consapevoli i cittadini che lo spazio pubblico è di tutti”.

Le istanze ed i relativi allegati potranno essere inviati a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata provinciadiprato@postacert.toscana.it oppure consegnate all’Ufficio Protocollo della Provincia, entro sabato 17 giugno 2023. L’assegnazione verrà gestita in ordine cronologico di presentazione delle istanze.