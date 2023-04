03.04.2023 h 13:28 commenti

Pubblicato il bando per l'iscrizione ai nidi della Val di Bisenzio

Le domande entro il 28 aprile, a disposizione 90 posti fra pubblico e convenzionato: 4 al Boschetto di S. Ippolito di Vernio; 25 all'asilo nido privato accreditato “San Lorenzo” di Usella e 51 in quello “La Pimpa” di Vaiano

Pubblicato l’avviso per l’iscrizione e ammissione ai servizi educativi prima infanzia per i bambini e le bambine dai 3 mesi ai 3 anni residente in Val di bisenzio. Il termine per presentare domanda scade il 28 aprile, in fase di compilazione del modulo di domanda on-line, bisogna indicare una prima e una seconda scelta del servizio pubblico o privato presso cui intendono iscrivere i propri figli: in caso in cui non vi siano posti disponibili nella struttura indicata quale prima scelta, potrà essere assegnato il posto di seconda scelta

I posti disponibili messi a diposizione per l'offerta pubblico/privata integrata del territorio della Val di Bisenzio (Comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio) per l'anno educativo 2023-2024, sono 90, di cui 14 posti all'interno dell'asilo nido comunale del Polo 0-6 “Il Boschetto” di S. Ippolito di Vernio; 25 posti messi a disposizione dall'asilo nido privato accreditato “San Lorenzo” di Usella Cantagallo; 51 posti messi a disposizione dall'asilo nido privato accreditato “La Pimpa” di Vaiano. verrà poi redatta una graduatoria per il prossimo anno educativo che andrà da settembre 2023 a luglio 2024.

L'Ufficio Servizi Scolastici Associato per i Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo redige una graduatoria delle domande pervenute per l'ammissione al servizio (privato o comunale) e conseguente assegnazione del posto, entro il termine previsto per la scadenza, ordinata sulla base dei seguenti criteri: posizione lavorativa oppure stato di disoccupazione; l’orario disagiato Lavoratori con orario settimanale spezzato o con turni che variano settimanalmente oltre le 36 ore settimanali, la situazione familiare (su questo troverete informazioni dettagliate e relativi punteggi nell’avviso). L'Ufficio si riserva di richiedere successivamente la documentazione comprovante i requisiti autocertificati. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Vaiano entro il giorno 8 maggio 2023. Avverso la graduatoria provvisoria è possibile presentare ricorso entro 15 giorni dalla sua pubblicazione, decorsi i quali diventerà definitiva. La collocazione in graduatoria dà diritto all'assegnazione del posto nella struttura educativa comunicata dall'ufficio comunale, compatibilmente con i posti disponibili; entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione i genitori devono informare l'Ufficio circa l'accettazione o la rinuncia al servizio.

Informazioni e supporto anche per l'invio telematico delle domande possono essere richieste all'Ufficio Associato Servizi Scolastici dei Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo nei seguenti giorni e orari, dal lunedì al venerdì 9:00 -12:30 e più precisamente: Comune di Vaiano Piazza del Comune 4 – 59021 Vaiano tel. 0574 942466 | tel. 0574 942420 | tel. 0574 942464. Avviso integrale alla pagina dedicata sul sito del Comune di Vaiano ente capofila dell’avviso: www.comune.vaiano.po.it/novita/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-per-lammissione-alla-frequenza-di-servizi-educativi-per-la-prima-infanzia-3-36-mesi-a-e-2023-2024

Per informazioni sulla Misura Nidi Gratis si rimanda alla pagina informativa predisposta dalla Regione Toscana in merito alla misura nella quale verrà pubblicato il bando regionale rivolto alle famiglie e ogni altra informazione per accedere ai contributi: www.regione.toscana.it/-/nidi-gratis