Pubblicato il bando per l'assegnazione dei posti non occupati nei mercati rionali

Le domande il bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana di oggi 30 agosto, dovranno essere presentate esclusivamente mediante l'apposita piattaforma Pubblicato il bando comunale per l'assegnazione in concessione per dodici anni dei posti nei mercati di Casale, Mezzana, Maliseti, San Giorgio a colonica, Iolo, San Paolo e la Querce .Le domande il bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana di oggi 30 agosto, dovranno essere presentate esclusivamente mediante l'apposita piattaforma online , saranno inammissibili quelle presentate con modalità diverse, ed esclusivamente dal 20 esimo al 45 esimo giorno dalla pubblicazione, cioè dal 19 settembre al 14 ottobre.

"Il riordino del commercio su aree pubbliche è iniziato lo scorso anno con il bando per i posteggi fuori mercato e prosegue quest'anno con il bando per alcuni mercati settimanali - spiega l'assessore alle Attività economiche e produttive Benedetta Squittieri - L'obiettivo è infatti colmare i vuoti determinati dalle postazioni rimaste vacanti nel tempo, in modo da rendere i mercati rionali un servizio migliore e più completo per la cittadinanza. I mercati rappresentano infatti un importante presidio e un punto di riferimento importante per le frazioni e le loro comunità di residenti".

Il Servizio Sviluppo Economico provvederà a redigere le graduatorie per ciascun mercato, entro il termine di 45 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande. Nei successivi 7 giorni verrà pubblicata la graduatoria nelle pagine del sito dedicate al presente Bando in forma provvisoria, per presentare eventuali osservazioni nei dieci giorni successivi. Le osservazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite PEC all’indirizzo comune.prato@postacert.toscana.it e la graduatoria definitiva sarà pubblicata nei successivi 7 giorni.

Coloro che risulteranno assegnatari verranno convocati presso la sede del Servizio Sviluppo economico e saranno chiamati a scegliere il posteggio in ordine progressivo secondo la collocazione in graduatoria. La data di convocazione sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Prato www.comune.prato.it nelle pagine del sito dedicate al Bando. La mancata presentazione verrà considerata a tutti gli effetti di legge come rinuncia all’assegnazione del posteggio salvo possibilità di delegare un terzo.